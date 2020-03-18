Очереди грузовиков на литовско-польской границе вновь выросли

Как сообщил представитель Государственной службы охраны госграницы Литвы (ГСОГГЛ) Рокас Пукинскас, на КПП Кальвария-Будзиско около 10 часов утра очередь достигала 35 километров, на КПП Лаздияй-Огородники – около 4 километров.

По его словам, вполне вероятно, что размер этих очередей будет постоянно колебаться.

"Вполне вероятно, что транспортные потоки будут волнообразными. Вчера было 45-50 километров, этим утром 20 км, сейчас 35 километров", – сказал BNS Р. Пукинскас.

По словам секретаря Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислава Атрошкевича, в среду ситуация стала немного лучше, чем во вторник. По его словам, более слаженно идет и проверка перевозчиков.

"Насколько мне известно, работники, сами поляки, уже приобрели определенные навыки. Перевозчики заранее заполняют анкеты, и возможно сам процесс, измерение температуры, ускорятся", – сказал BNS М. Атрошкевич.

Литва и Польша закрыли государственные границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса, но грузовые автомобили пропускают.

По словам Р. Пунскиса, на границе с Беларусью также удлинились очереди больше обычно, но это увеличение "не драматично".

"На КПП в Медининкай утром выезда ожидали около 400 грузовиков, въезда в Литву ожидают более 500", – сказал представитель СОГГЛ.