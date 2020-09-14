Очаг в вильнюсской прогимназии Габиёс: в изоляции находятся 100 человек

Всего в школе коронавирус установлен у восьми семиклассников, которые учатся в одном классе. В изоляции находятся 18 учителей и три седьмых класса – 70 учеников.

"Поскольку изолированы 18 учителей, мы не можем обеспечить физический процесс обучения, поэтому в течение 14 дней ученики 5-8 классов будут учиться удаленно", – сказал ВРИО директора Андрюс Книшка.

"Хочу привести пример. Если взять конкретный 7 класс, то все уроки должны вести в них учителя, находящиеся в изоляции", – прибавил он.

"(...), большая часть наших учителей уже работала удаленно. (...) Это не представляет ничего нового ни для учителей, ни для учеников. Мы считаем, что все должно получиться", – сказал он.

Книшка заметил, что ученики начальной школы будут учиться в обычном ритме.

Первый случай коронавируса в этой школе зарегистрировали на прошлой неделе.

В воскресенье Национальный центр общественного здравоохранения сообщил, что иностранный язык в этой школе преподавали ученикам сразу нескольких классов, кроме того, в раздевалке перед уроком физкультуры также находились ученики сразу нескольких классов – потоки учеников не были разделены.

Кишка уверяет, что у них нет возможности по-другому проводить уроки иностранного языка.

"Речь идет не о первом иностранном языке, это второй иностранный. Объединяют классы не потому, что не хватает помещений, а потому, что второй иностранный в классе иногда выбирают 2-3 ученика, а такие группы не делают, отсюда и объединение нескольких классов. Это обычная практика", – сказал он.

По его словам, также дела обстоят и с уроками физкультуры – дети занимаются в разных местах спортзала, но раздевалки у них общие.

"У нас нет других помещений: одна раздевалка для девочек, другая - для мальчиков. (...) Мы следим, чтобы дети не смешивались, чтобы были в масках, но сейчас уже ищем другие помещения, чтобы разделить классы", – сказал Книшка.

Всего в прогимназии Габиёс работают 80 педагогов и учатся больше 1200 учеников.