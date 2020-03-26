"Скорее всего, будет ограничен въезд и выезд, местное сообщение. Эти меры будут жестче, чем в других местах", – сказал он в интервью LRT.

По его словам, ситуацию рассмотрят 26 марта, и примут необходимые решения.

Очагом коронавируса Укмерге стал 19 марта, когда вирус диагностировали у врача местной больницы.

С тех пор в городе от этого вируса скончались 3 человека.

Директор администрации мэрии Укмергского района Дарюс Варнас в среду сказал BNS, что всего в районе зарегистрировано 11 случаев заболевания этим вирусом.

В среду сообщили, что начата проверка врачей и пациентов Укмергской больницы. В больнице открыто только отделение по уходу за больными. В отделении находятся 95 пациентов.

Всего в больнице работают 300 человек, 240 из них изолированы.