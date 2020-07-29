Всего в городе коронавирусом болеют 30 человек. Еще три случая зарегистрированы в Паневежском районе. Количество заболеваний растет с прошлой недели.
Специалисты обнаружили несколько очагов болезни. В одном из них - 10 больных.
Выяснили, что COVID-19 болеют трое работников Roquette Amilina, шесть случаев связаны с фабрикой Linolitas.
Кроме того, у специалистов нет данных о том, где могли заболеть некоторые пациенты.
COVID-19 установили у массажистки Паневежского центра физической медицины и реабилитации.
"Да, у одной массажистки вчера установили COVID-19. Она заразилась от члена семьи, который заболел 24 июля. 25 июля НЦОЗ связался с женщиной и сказал, что она должна изолироваться. 26 июля мы дезинфицировали помещения", – сказала директор центра Рута Пранцулене.
"Это единичный случай, поэтому центр мы закрывать не планируем. Вчера мы обо всех ее контактах информировали НЦОЗ. Эти люди находятся в самоизоляции. В центре мы провели дезинфекцию. Работники центра работали в масках, поэтому, мы думаем, что других случаев не будет", – продолжила она.
В Республиканской паневежской больнице сейчас от COVID-19 лечат 4 пациентов.
Директор больницы Арвидас Скрупскас сказал, что одну выписанную из больницы женщину вчера положили опять, потому что ей негде находиться до выздоровления.
"Состояние троих оставшихся пациентов стабильное", – сказал Скорупскас.
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