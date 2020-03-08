Оценка положения с нищетой в Литве: некоторых спасают и 30 евро

Советник министра социальной защиты и труда Эгле Самошкайте подчеркнула, что есть ряд вызовов, которые мы должны преодолеть. Один из них – абсолютная нищета.

"Мы согласны, что ситуация в сфере относительной нищеты критическая, но, как вы знаете, есть относительная и абсолютная нищета: это две большие проблемы, их надо решать. Как врач в первую очередь спешит к раненому, так и в данном случае сначала надо решить вопрос абсолютной нищеты. Мы говорим о людях или их группах, которые не только не могут себе позволить поехать отдыхать, им не хватает средств на самые элементарные нужды. Это первая и самая важная задача, над этим мы работаем. Другой аспект - относительная нищета, мы говорим о несоответствии определенным стандартам. Естественно, что, по мере роста экономики, меняются и наши потребности, поэтому мы хотим равенства в обществе, – это очень важно", – сказала Самошкайте.

Адомавичене подчеркнула, что "детские" деньги, разная помощь очень важна для одиноких родителей и бедных людей. Для некоторых и 30 евро важны.

Другой момент – пенсии. Да, они поднимаются, но не так быстро, как другие доходы. Трудно прогнозировать, как обстоят дела со статистикой, но уровень нищеты среди пенсионеров высокий – около 40%, и это нехорошо, мы не так быстро получаем хороший результат", – сказала она.

"Для некоторых семей с небольшими доходами важны и несколько десятков евро; мамы, если они безработные или занимаются детьми и не могут работать, сказали, что для них это очень важно. Тем, у кого есть доходы, кто работает, сложно представить, что для кого-то важны 30 евро. Доходы очень важны, но важны и услуги. Еврокомиссия акцентирует, что ощущается нехватка услуг социальной опеки и ухода, – нам нужно искать баланс, одни доходы не все решают. Есть безумно дорогие услуги", – уверяет собеседница.

Самошкайте рассказала, кто может рассчитывать на помощь.

"Если доходы на одного члена семьи не превышают 250 евро в месяц, без учета "детских" денег, тогда вам полагается помощь", – заметила она.

Адомавичене подчеркнула, что многие люди просто не знают об этом, им не хватает информации.

"Это может снизить нищету, но мы сталкиваемся с проблемой - не все знают о такой возможности. Человеку сложно посчитать, полагается ему помощь или нет. Эта проблема хорошо известна, поэтому надо ясно сообщать людям, что им полагается, чтобы они могли выбраться из нищеты. Надо ясно предоставлять информацию. Например, приходит человек в Службу занятости, но ему не говорят, как ему заполнить заявки", – сказала она.

"Обо всем этом мы должны ясно информировать людей", – подчеркнула она.

"Пенсионерам не хватает услуг в сфере здравоохранения и ухода, людям важно, чтобы не было очередей. В зрелом возрасте такие услуги не очень нужны. Я думаю, мало просто поднять пенсию, поскольку в таком возрасте главное - услуги, они важны, когда человек находится в сложной ситуации и не может о себе позаботиться. услуги очень дорогие, они очень востребован, поэтому правительство должно принимать меры.

Важно включить в это Минфин с определенными ресурсами, поскольку сейчас многие услуги зависят от структурных фондов. Когда они уменьшатся, мы столкнемся с еще большей потребностью определенных услуг. Тут должен быть ясен голос Минфина, как они намерены решать проблему в будущем", – сказала Адомавичене.

Напомним, что, по данным ЕК, Литва занялась повышением доступности услуг в сфере здравоохранения, но здоровье людей в Литве оставляет желать лучшего, а уровень смертности от излечимых болезней и от тех болезней, которых можно избежать – один из самых высоких в ЕС.