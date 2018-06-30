Общественные туалеты нечасто радуют: неприятный запах, отсутствие туалетной бумаги. Однако, как оказалось, на литовском взморье бывают примеры хорошо присмотренных и оборудованных туалетов.
Кафе и рестораны больше других заботятся об удобствах своих клиентов, стараются сделать все, чтобы люди вернулись к ним еще и еще раз. Фотографии доказывают, что на взморье таких ухоженных туалетов становится все больше.
Встречаются и интересные решения: например, огромное зеркало напротив унитаза.
Однако бывают и неприятные исключения. Если после посещения туалетов в Литве вы были неприятно удивлены, то предлагаем сделать фото и поделиться ими. Фотографии можно присылать по эл. адресу grynas@grynas.lt
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