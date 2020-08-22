"Уже можем радоваться. Мы видим, что в июне мы приблизились к прошлогоднему уровню продаж, а в июле и августе - превысили 5-10%. Некоторые рестораны смогут похвастаться более высоким ростом", - говорит она.

По словам И. Валайтене, среди отдыхающих были эмигранты, но не составляли большинство. Кроме того, добавляет она, в этом году они потратили меньше: "Раньше было заметно, что они возвращаются сюда, чтобы потратить деньги, в этом году мы не заметили, что они заказывают более роскошные услуги, отели. Видимо, карантин тоже вызвал у них сомнения, и они не были склонны разбрасываться деньгами".

По словам собеседницы, в этом году в Паланге стало больше туристов, которые выбирали программу "все включено" на зарубежных курортах.

"Возможно, они были более прихотливыми, у них были более высокие ожидания. Для них очень важно попасть в номер вовремя, если он был забронирован, важно, чтобы было место для машины, чтобы в номере не было слишком жарко, все работало идеально, чтобы в ресторане были места, чтобы в кафе могли предложить более роскошный напиток, чтобы чувствовать себя комфортно", - объясняет она.

"Всем службам, на наш взгляд, действительно приходится работать больше. Они оценили, что поток гостей в этом году может быть больше, но об исключительных случаях слышать не доводилось, мы видим, что лицо отдыхающего на протяжении многих лет меняется в лучшую сторону - больше культурных мероприятий, публика приезжает другая", - добавляет И. Валайтене.

Она также говорит, что в летний сезон занятость в гостиницах остается на уровне 80-90 процентов, а в выходные - 100 процентов, но, по словам И. Валайтене, цены должны снизиться уже в сентябре.

"Цены падают где-то с конца августа, в сентябре точно должны упасть, если только выходные не покажут огромный спрос. Гостиницы уже принимают заказы в рамках проекта Atostogos medikams. Пока не ясно, какая будет ситуация в стране с COVID-19. Хотелось бы, чтобы для бизнеса не оставалось ограничений", - надеется она.