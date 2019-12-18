Айсте (настоящее имя редакции известно) рассказала DELFI, что недавно попала в небольшое ДТП - на стоянке зацепила стоявший рядом автомобиль.

Повреждение было незначительным, однако была заполнена декларация, Айсте признала свою вину.

"Со всеми бывает", – сказала она. Однако этим все не закончилось. С ней связался представитель ее страховой компании (Lietuvos draudimas).

"Я купила машину через Swedbank лизинг, через ту же лизинговую компанию приобретена и машина другого участника ДТП, поэтому страховка в этом случае не действует", – рассказала Айсте, удивленная тем, что обязательная страховка действует не во всех случаях.

По ее словам, владельцам авто пришлось обращаться к страхованию Kasko и заплатить франшизу, ту часть ущерба, которую должен заплатить сам клиент.

"Это мистическая ситуация, ведь, наверное, по-Вильнюса ездит на приобретенных в лизинг автомобилях.

Так зачем мне страховка, если она не будет действовать в случае ДТП с участием другой машины той же лизинговой компании?" – заметила Айсте, сказав, что в таком случае жители, приобретающие авто через популярную лизинговую компанию, находятся в незавидной ситуации.

"Твой автомобиль кто-то заденет, а ты будешь платить франшизу, даже если не виноват", – удивлялась она.

Представитель Lietuvos draudimаs Эдгарас-Томас Пабералис сказал, что в силу действующего закона такие ДТП могут рассматриваться по-разному.

"В законе о гражданском страховании водителей указано, что страховка не выплачивается, если имущество виновника и пострадавшего принадлежат тому же субъекту (3 ч. 3 ст.).

Например, если в ДТП участвовали два автомобиля одной компании, то в таком случае случай не считается страховым – выплаты не будет. В законе не выделены такие случаи, когда речь идет об автомобилях, приобретенных в лизинг у одной и той же лизинговой компании.

С одной стороны, на них распространяется общее правило, ведь пока они не выкуплены, они принадлежат лизинговой компании, с другой стороны, в таком случае может действовать исключение, с учетом их статуса и лизинговых отношений сторон", – сказал специалист.

"Надо признать, что законодатель подробно эту сферу не регламентирует, а в судебной практике нет ясно сформулированных прецедентов для таких случаев, поэтому правила применяются по-разному", – сказал Пабералис.

Компания Lietuvos draudimas такие случаи рассматривает индивидуально.

"Обычно мы делаем для лизинговых компаний исключение и выплачиваем страховку", – сказал специалист.

После того как DELFI поговорил с представителем Lietuvos draudimаs, компания позвонила Айсте.

Ей сообщили, что компания поменяла свое решение, и страховка все же будет выплачена.

DELFI обратился за комментарием в Бюро страховщиков транспорта ЛР, его руководитель Альгимантас Крижинаускас сказал, что до сих пор с подобным случаем ему сталкиваться не приходилось.

"Мы до сих пор не сталкивались ни с одним таким случаем или жалобой, когда страховая компания отказывалась платить страховку участникам ДТП, автомобили которых принадлежат одной лизинговой компании. Не удалось найти и судебных разбирательств, касающихся таких вопросов.

Да, формально, владелец таких авто - лизинговая компания, но в данном случае отношения владельца и страховщика специфические.

По сути лизинговая компания предоставляет не услугу аренды, а услугу финансирования. (...) А договор о страховке заключает пользователь, а не лизинговая компания", – сказал он, заметив, что и платит за страховку пользователь, а не лизинговая компания.

"Я надеюсь, что ситуация, о которой вы рассказали – только техническое недоразумение", – сказал Крижинаускас.