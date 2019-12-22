Вот и опять пришло время изучить (а может быть, и обновить) список людей, которым вы обычно что-то дарите на Новый год. И вам снова предстоит решать, кому что дарить и сколько на это потратить.

В Великобритании средняя семья тратит на подарки к Рождеству около 500 фунтов, примерно столько же, сколько американцы - около $650.

И хотя процесс дарения часто приносит нам удовольствие, точно передать теплые чувства к человеку и, может быть, даже укрепить ваши отношения, не так просто. Ведь неудачный подарок может иметь обратный эффект.

Исследования Элизабет Данн, профессора психологии из Университета Британской Колумбии (Канада), показали, что, вручая "не те" подарки, вы рискуете отношениями, поскольку неудачный подарок означает: у вас с этим человеком мало общего. И будущее таких отношений сразу ставится под вопрос.

Как же не ошибиться? Возможно, с ответом нам помогут работы ученых-психологов и знание психологии.

1. Не беспокойтесь о цене подарка

Почему бы просто не раскошелиться и не купить дорогущий подарок - ведь это покажет, насколько вам дорог этот человек?

Исследования, однако, показывают, что высокая цена подарка далеко не всегда гарантирует, что он придется по вкусу. В одном исследовании обнаружено, что чем дороже подарок, тем выше ожидания его подарившего - нам кажется, что уж в этом-то случае нас точно отблагодарят и оценят.

Но хоть дарящим и может казаться, что количество денег, которое они потратили, показывает их внимательное отношение, у получающих такие подарки их цена обычно никак не влияет на степень благодарности.

"Похоже, нет никаких доказательств того, что на получающих подарок производит хорошее впечатление его цена", - говорит Джефф Галак, доцент маркетинга из бизнес-школы Карнеги Меллон Теппер (Питтсбург, США).

Галак, изучающий поведение потребителей и процесс принятия решения о покупке, признает, что до определенного предела (по традиции или согласно ожиданиям) стоимость подарка может произвести впечатление, но только до определенного.

Превысив его, вы ничего не добьетесь, говорит он. Главное - сам подарок, а не его цена.

2. Оцените долгосрочную перспективу для своего подарка

По словам Галака, вся штука в том, что следует подумать немного дальше того момента, когда вы вручаете свой подарок.

"Когда люди вручают подарок, им хочется насладиться этим моментом, они ожидают ответной улыбки, радости на лице человека, - говорит Галак. - Но тому, кто получил подарок, хочется немного другого - чтобы он имел ценность на протяжении более долгого времени".

Другими словами, хотя, возможно, лица друзей и родственников, которым вручается годовая подписка на услуги онлайн-кинотеатра, не отразят бурной радости, это не значит, что такой подарок не оценят. Он как раз понравится - ведь им можно пользоваться целый год.

3. Забудьте об уникальности и оригинальности

Галак также предлагает не заморачиваться выдумыванием какого-то особенного подарка. Порой людям хочется именно того, чего хочется другим, или того, что уже есть у других.

Как показало одно исследование, нам свойственно концентрироваться на каких-то уникальных чертах характера человека, когда мы выбираем ему подарок. Но такая гиперспецифика приводит к тому, что мы игнорируем все остальные аспекты желаний и нужд этого человека. И в результате покупаем ненужное ему.

Кроме того, мы часто стараемся разным людям купить разные подарки - даже когда понимаем, что каждый из них был бы больше доволен, получив то же самое, что и остальные. В конце концов, вряд ли кто-то будет специально выяснять, что подарили другому, и сравнивать.

Чтобы выглядеть лучше в глазах других, люди ошибочно считают, что должны дарить разное, подчеркивает Галак. Кроме того, вы, возможно, не рассматриваете в качестве подарка то, что есть у вас, потому что вам не хочется пожертвовать индивидуальностью.

Вашему другу нравятся ваши кроссовки? Подарите ему такие же, не зацикливайтесь на собственной уникальности.

4. Покупайте подарок на основе общих интересов

Профессор психологии Данн советует начать с выяснения того, что у вас общего с человеком, которого вы хотите порадовать подарком.

"Людям всегда проще выбрать что-то для себя, - объясняет она. - Если у вас есть что-то общее с человеком, купите ему то, что отражает вашу схожесть. Шансы на то, что это ему понравится, сразу вырастут".

А еще лучше - подумайте, какого рода опыт можно подарить. Ну, например, курсы кулинарии или билеты на концерт. Исследования показывают, что такого рода подарки сближают вас с тем, кому вы дарите - даже если вы не пойдете на концерт или курсы вместе с ним.

5. Спросите, чего им хочется

Если у вас мало общего, то Данн рекомендует напрямую спросить человека, чего он хочет, или дать выбрать из списка возможных подарков.

Исследования показали, что люди куда больше благодарны за подарки, о которых они сами попросили, чем за то, о чем не просили.

"Мы часто стараемся проявить творческий подход и удивить человека своим подарком, - говорит Данн. - Но самый лучший подарок - это тот, который хочется получить".

Галак согласен: самый простой способ сделать человеку приятное - спросить его, чего он хочет. Далеко не всем, кто выбирает подарки, это придется по вкусу - почему-то принято считать, что подарок должен быть "сюрпризом". Но наука доказывает обратное.

"Спросить человека о том, что ему подарить, считается чуть ли не табу. И совершенно напрасно, - говорит Галак. - Нам всем будет лучше, если мы начнем дарить людям то, что им нужно".

6. Не обдумывайте подарок слишком долго

В конце концов, не тратьте слишком много усилий на то, чтобы, не дай бог, не подарить неудачный подарок. По-настоящему плохие подарки случаются очень редко - если только подарить нечто совсем уж неприличное.

Человек, которому вы вручаете подарок, в любом случае будет вам благодарен - более или менее. По словам Галака, проводя исследование, он опросил тысячи людей, и услышать что-то о плохом подарке было редкостью.

Даже если вы действительно подарили что-то бесполезное близкому человеку, он все равно оценит, что вы о нем думали, попытается понять, почему вы выбрали для него именно это.

"Когда кто-то поступает неожиданно - например, дарит странный подарок, вам хочется понять, почему он это сделал, вы начинаете о нем думать, о том, что у него в голове", - объясняет Николас Эпли, профессор бизнес-школы Бут Чикагского университета.

Эпли изучает то, как мы понимаем других и как на этой основе делаем те или иные выводы. Его исследования показывают: если человеку будет понятно, что вы хотя бы потратили много времени на то, чтобы выбрать ему подарок, он оценит ваши усилия, даже если они привели к выбору ненужного ему.

Вспомним старую поговорку: важен не подарок, важно внимание.

И даже если вы выбрали подарок неудачно, все равно найдется кое-кто, кто выигрывает в этой ситуации. Этот "кое-кто" - вы.

"Когда тот, кто дарит, тратит много времени на обдумывание подарка, он ощущает себя ближе к человеку, которого он хочет порадовать, - объясняет Эпли. - И даже если порадовать не получится - все равно, процесс выбора и мысли о человеке благоприятно влияют на душевное состояние дарящего".