Документы принимаются до 21 декабря.
На предыдущем конкурсе руководитель театра не был избран, так как претенденты не соответствовали минимальным результатам.
Театр сейчас временно возглавляет финансовый менеджер Сигитас Жутаутас. Он перенял пост у Гинтаутаса Кевишаса, которого после 15 лет работы руководителем ЛНТОБ министр культуры уволила за конфликт общественных и частных интересов.
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