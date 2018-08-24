За месяц до приезда в Литву папы римского Франциска объявили улицы, по которым он проедется на папомобиле.
Popiežius Pranciškus
© AFP / Scanpix

"Символично, что через месяц папа римский своим визитом объединит все три страны Балтии, как 29 лет назад их объединил Балтийский путь. Пусть эти встречи с папой вдоль улиц станут знаком нашей свободы и праздником общины", - сказал священник Саулюс Румшас.

Папа Франциск приезжает в Литву, чтобы увидеться с людьми, поэтому на многих участках он откажется от закрытого транспортного средства и будет медленно ехать на папомобиле. Желающих поприветствовать папу римского просят приносить литовские триколоры, петь песни и псалмы.

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Самый протяженный отрезок, по которому будет ехать папомобиль - это путь от Острой брамы до Кафедральной площади. Именно здесь может разместиться максимальное число желающих увидеть папу римского.

В Вильнюсе:

22 сентября, в 16.45 ч. от Острой брамы до Кафедральной площади: ул. M.Даукшос - Жюприоню - Субачаус - Майронё - Б.Радвилайтес - Швянтарагё - Кафедральная площадь.

В 18.30 ч. ул. T.Врублевскё - Арсенало - T.Косцюшкос.

23 сентября, в 18.15 ч. от Лукишкской площади до T.Косцюшкос: проспект Гедиминаса - T.Врублевскё - Арсенало - T.Косцюшкос,

В Каунасе:

23 сентября до 8 ч. желающие могут собраться в парке Слияния (Сантакос), ждать папу и присутствовать на службе. Перед службой папа проедет на папомобиле и поприветствует собравшихся.

В 14.20 ч. путь папы пройдет по площади Ротушес - ул. М.Валанчаус.

В субботу в Вильнюсе, а в воскресенье в Каунасе общественный транспорт по случаю визита папы римского будет бесплатным.

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