Из 1500 зарегистрированных предложений были выбраны:

Узаконить двойное гражданство

Учитель - престижная профессия до 2025 года

Помощь молодым семьям в приобретении жилья и уменьшение бюрократии за счет расширения услуг электронной власти

Эти идеи на открытии «Большой конференции идей и перемен» озвучили президент Литвы Даля Грибаускайте, спикер Сейма Виктор Пранскетис, премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Прежде всего, я хочу сказать, что идея об идеях была очень хорошей идеей. Мы на пороге второго века, и наши люди сами определили, каким должен быть этот век. Они предложили полторы тысячи идей и в итоге после процесса отбора у нас осталось три. Может быть, кому-то покажется, что это не самые важные идеи, но самое главное, что они были выбраны самими людьми», - сказала Д. Грибаускайте.

Д. Грибаускайте отметила, что учитель в жизни каждого человека остается важнейшей фигурой.

"От того, как мы политики, общество и наше государство будут инвестировать, относиться и видеть учителя, будет зависеть наше будущее. Положение учителя в обществе - как лакмусовая бумажка. Понимаем ли мы, что просвещение - основа выживания государства? Образованный народ никогда не будет порабощен ни оружием, ни словом, ни клеветой, ни шантажом. Поэтому инвестировать в учителя и образование - не только наша обязанность, но и будущее Литвы", - сказала Д. Грибаускайте на конференции.

Еще две идеи представили спикер сейма Викторас Пранцкетис и премьер Саулюс Сквярнялис. Спискер сказал, что идея двойного гражданства отражена в стихотворении Георга Зауэрвайна ( Юргиса Зауэрвяйнаса) Lietuvninkai mes esam gimę ("Литувининками мы родились", летувининки- прусские литовцы -BNS), написанном полтора века назад, а у народа будет возможность определиться по гражданству на референдуме. С. Сквярнялис подчеркнул, что еще две идеи, набравшие равную поддержку - как помощь молодым семьям, так и сокращение бюрократии - равно важны для государства.

По словам премьера, "бюрократия убивает государство", а стремление "оцифровать" все процессы в государстве "демонстрирует способность государства меняться, модернизацию государства".

Идеи могли выдвигать все желающие, лучшие три были отобраны с учетом оценки их популярности, читаемости, а также в результате проведения опросов общественного мнения и профессионалов.

Осенью прошлого года в Литве была начата необычная инициатива, объединившая литовские СМИ, бизнес и общество. Все заинтересованные лица могли бы предложить свои идеи для Литвы, которые были опубликованы на общедоступном веб-сайте, и получили наибольший интерес и поддержку в средствах массовой информации, участвующих в этой инициативе, и в общественных дискуссиях, организованных по всей стране.