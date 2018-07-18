Важно подчеркнуть, что по установленным в законе правилам, стоимость 1 кв. м жилья, на которое выделяют субсидию, должна быть хотя бы на 65% ниже установленного норматива стоимости 1 кв. м в Литве.

Поскольку по нынешним данным Регистра недвижимого имущества этот норматив составляет 1444 евро, это означает, что на помощь можно претендовать, если 1 кв. м стоит не больше 505 евро.

Как узнать, где можно купить или построить жилье, чтобы получить на его приобретение субсидию? Ниже представлены подробные объяснения.

Молодые семьи могут претендовать на субсидию на всей территории Литвы за исключением мэрии Бирштонаса, Друскининкай, Каунаса, Клайпеды, Неринги, Паланги, Шяуляй, Тракайского района, Утенского района, Вильнюса и Вильнюсского района.

– Можно ознакомиться с картой по ссылке www.regia.lt/zemelapis;

– Выберите мэрию, на территории которой хотите купить жилье;

– На карте отметьте рубрику "Зоны стоимости недвижимости и запущенная земля";

– Выберите раздел "Поиск по адресам" и введите адрес недвижимости, которую хотите купить;

– На карте вы увидите в какую зону стоимости входит выбранное вами жилье – если зоны в таблице нет, можете претендовать на субсидию.

Соцмин Литвы напоминает, что по закону молодая семья - это супруги или воспитывающие ребенка отец или мать младше 35 лет.

Молодым семьям предлагают следующие субсидии:

– бездетным семьям – 15%;

– семьям с 1 ребенка – 20%;

– семьям с 2 детьми – 25%;

– семьям с 3 iи больше детей – 30%.

Если состав семьи изменится (увеличится) можно претендовать на дополнительную субсидию, при условии, что родителям по-прежнему нет 35 лет.

При получении субсидии общая стоимость жилья не должна превышать 87 000 евро. Деньги выплачивают не позже чем в течение 4 месяцев со дня выдачи кредита.

На покупку участка под строительство не может быть выделено больше 15% суммы кредита.

Чтобы получить льготный кредит надо декларировать место жительства в Литве или быть на учете в списке людей, недекларировавших место жительства.

Субсидию могут получить не только граждане Литвы, но и граждане других стран ЕС или стран Европейского экономического пространства и другие иностранцы, у которых есть постоянный вид на жительство в Евросоюзе или они получили убежище в Литве.

Молодая семья не может свободно распоряжаться имуществом. Если семья продаст его раньше чем через 10 лет, ей придется вернуть полученную субсидию.