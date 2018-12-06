Ими стали дирижер Мирга Гражините, писатели Марюс Ивашкявичюс и Витаутас Мартинкус, кинооператор Аудрюс Кямяжис, актер Дарюс Мяшкаускас, создатель визуального искусства Артурас Райла, объявила председатель Комиссии по вопросам Национальной премии в области культуры и искусства Виктория Дауётите-Пакярене.

Этой премии удостаиваются наиболее значительные произведения культуры и искусства, созданные авторами Литвы и Всемирной литовской общины за последние семь лет, а также произведения, созданные за всю жизнь.

Размер этой ежегодной премии составляет 800 базовых социальных выплат - 30,4 тыс. евро.