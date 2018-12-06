В четверг в Министерстве культуры Литвы объявлены шесть лауреатов Национальной премии в области культуры и искусства за этот год.
Marius Ivaškevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ими стали дирижер Мирга Гражините, писатели Марюс Ивашкявичюс и Витаутас Мартинкус, кинооператор Аудрюс Кямяжис, актер Дарюс Мяшкаускас, создатель визуального искусства Артурас Райла, объявила председатель Комиссии по вопросам Национальной премии в области культуры и искусства Виктория Дауётите-Пакярене.

Этой премии удостаиваются наиболее значительные произведения культуры и искусства, созданные авторами Литвы и Всемирной литовской общины за последние семь лет, а также произведения, созданные за всю жизнь.

Размер этой ежегодной премии составляет 800 базовых социальных выплат - 30,4 тыс. евро.

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