Отопление в воспитательных учреждениях 3 октября уже включили в Шяуляй, Каунас и Паневежис планируют сделать это со среды. В Вильнюсе со среды также включат отопление в детских садах и школах. "Сначала подключаем детские сады, школы, поликлиники и больницы, далее всех желающих подряд. С завтрашнего дня Kauno energija будет готова подключить отопление всем желающим", – сказал BNS директор администрации Каунасской мэрии Гинтарас Петраускас. Шяуляйская мэрия информирует, что 3 октября отопление было включено в бюджетных ведомствах по просьбе детских садов, другим потребителям отопление включат, когда температура воздуха три дня подряд будет ниже 10 градусов. Паневежская мэрия со среды включает отопление во всех зданиях к северу от ул. Клайпедос и Вильняус, а в четверг – в южной части города. Сначала отопление включат в бюджетных ведомствах, потом в домах. Жители сами могут решать, хотят ли они, чтобы включили отопление. Представитель Вильнюсской мэрии Кястутис Каросас сказал BNS, что в некоторых столичных больницах отопление уже включено, некоторым планируют включить. "Что касается остальных, т.е. домов, административных зданий и зданий другого назначения, то решение будет принято в ближайшее время, наверное, в четверг, с учетом температуры воздуха, пожеланий жителей. Должно выясниться, включим в четверг или в понедельник", – сказал он. Алитусская мэрия еще не решила, будет ли включать отопление, но, есть вероятность того, что его включат в среду, так как уже два дня подряд фиксировали температуру ниже 10 градусов. Глава администрации Клайпедской мэрии Саулюс Будинас сказал BNS, что на этой неделе в портовом городе отопление, вероятно, еще не будут включать, поскольку, согласно прогнозам, средняя температура будет намного выше рекомендуемой нормы. Жители многоквартирных домов могут сами выбирать, когда включать отопление. Отопительный сезон начинается, когда три дня подряд температура воздуха бывает ниже 10 градусов.











7 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.