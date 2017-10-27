Специалисты, с которыми говорили журналисты LRT.lt, говорят, что вероятнее всего – это пример некомпетентности людей, составляющих объявления, но может быть и так, что это самое лучшее, что может предложить компания.

Глава компании Masterclass LT Лаура Дуксайте-Ишкаускене сказала, что, возможно, составляющие эти объявления люди не знают, что компания может предложить еще.

"Ведь в требованиях к работнику не указывают, что он должен уметь говорить по телефону, набирать номер. Также и тут не должны выделять само собой разумеющиеся вещи.

Если, к примеру, во время блокады, на заре независимости или во время кризиса, в строительных компаниях своевременная оплата труда была плюсом, потому что компании переживали не лучшие времена, то сейчас такой ситуации нет и писать об этом не надо. Конечно, бывают трудности, но если положение компании нормальное, сообщение о том, что плюс – своевременная оплата труда, показывает нехватку компетентности", – сказала Дуксайте-Ишкаускене.

Представитель CV-Online Рита Каравайтене отметила, что компании, подающие подобные объявления, не умеют себя "продать".

"Бывают такие случаи, когда специалист судит со своей колокольни, у него свои представления, как написать объявление о вакансии, дает простую информацию и все. Но сейчас на рынке ситуация такова, что компания должна чем-то выделяться, как этого требует и от кандидатов", – сказала Каравайтене.

Правда, по ее словам, объявления компаний отражают реальность, то, что они могут предложить.

"Не во всех компаниях текут молочные реки, не все могут предложить абонементы в спортклубы, дополнительную страховку или систему премиальных. Может, то, что есть в объявлении, это все лучшее, что есть, по сравнению с соседом.

Есть и другая часть рынка, где зарплаты выплачивают с опозданием, где за сверхурочные необязательно заплатят, условия работы плохие, поэтому наличие минимального базового пакета - это уже хорошо. Для некоторых кандидатов своевременная выплата зарплат - хороший показатель, поскольку некоторые переходят из таких компаний, где зарплаты выплачивали с опозданием или часть зарплаты платили "в конверте". Это нечастое явление, но оно встречается, особенно в регионах", – сказала собеседница.

По словам Дуксайте-Ишкаускене, в разделе плюсов должен появиться гибкий график работы, который сейчас очень ценят работники или возможность часть времени работать из дома.

"Это очень актуально для людей, которые, к примеру, живут далеко, надо ехать через заторы. Актуально и для мам, у которых маленькие дети, если ребенок заболеет, они смогут работать из дома, не брать больничный", – отметила собеседница.

Каравайтене подчеркивает, что в плюсах надо писать то, что актуально для работника на такой позиции.

"Например, для менеджера по продажам актуально, акцентировать транспортное средство, оплата расходов на транспорт, оплата мобильного телефона, предоставление личного компьютера.

В числе плюсов – дополнительная страховка, гибкие часы работы, курсы, обучение за границей", – заметила она.