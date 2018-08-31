Объявление: скупают профили на фейсбуке по 17 евро

В объявлении сказано: "Заработайте на продаже своего профиля на фейсбуке, мы купим его за 17 евро. Профиль будет использоваться в рекламных целях (реклама в группах). Нас интересуют активные профили".

По указанному в объявлении номеру ответил мужчина, который подтвердил, что он хочет купить профиль и будет использовать его для рекламы услуг перевозки посылок.

"Мы - перевозчики и хотим рекламировать наши услуги, ничего больше. Все имена можем изменить, фотографии можете удались, нам все равно. IrИ сейчас мы рекламируемся, но нас блокируют, если с одного профиля даем много рекламы. Создаешь новый профиль, а его по какой-то причине блокируют.

Мы можем удалить всех друзей, все фото, весь профиль, поставлю свое фото и все", – сказал мужчина.

На вопрос, чем занимается его компания, он ответил: "Перевозим посылки".

На вопрос, как проходит перенятие профиля, он сказал, что надо встретиться. "Откуда вы? Из Вильнюса? Хорошо, я на будущей неделе приеду в Вильнюс, привезу свой компьютер, вы подключитесь, все удалите, я у вас на глазах поменяют пароль и все", – сказал мужчина, заметив, что уже купил несколько профилей, но ему пока их не хватает.

"Я подумаю, – говорю ему. – 17 евро немного". "Ну, 20 могу дать", – предлагает покупатель.

DELFI связался со специалистами в сфере рекламы и социальных сетей, которые сказали, что с одной стороны, иногда компании покупают профили других компаний в социальных сетях, но это объявление им похоже на мошенничество.

Если один раз реклама услуг на профиле была заблокирована, вероятно, это будет запрещено рекламировать и с другого профиля, поскольку эта функция на фейсбуке автоматизирована. После скандалов в этом году в социальной сети, связанных с утечкой данных и их передачей третьим лицам, фейсбук ужесточил контроль.

К примеру, нельзя рекламировать коноплю, даже ту, которую используют в промышленных целях и в пищу. Фейсбук заблокирует даже рекламу мыла из конопли.

Партнер рекламного агентства The Chocolate Томас Немура заверил, что фейсбук чаще всего запрещает рекламу по двум причинам: или она содержит рекламу товаров, которые нельзя рекламировать: алкоголь, оружие, наркотики и т.д. Или компания не может решить вопрос гигиены.

"Плохая гигиена, если реклама не отвечает требованиям фейсбук, например: нельзя использовать графические эпизоды, скажем кнопки, там, где их нет и т.д.

Я думаю, это объявление - дымовая завеса. Мне это больше напоминает на создание фабрики троллей. Может, поэтому и реклама такая, что профиль должен быть не меньше чем двухлетний. Когда кто-то начинает оставлять на фейсбуке неаргументированные комментарии, один из способов выяснить, реален ли профиль - это проверить, когда он появился. Если он появился недавно, на нем нет никакого содержания, друзей, то велика вероятность, что это работа троллей.

Другой вариант: может быть так, что потом на вашем профиле снова появится ваше фото, имя, фамилия, снова попытаются найти друзей, а потом появятся такие сообщения: может, можешь дать взаймы 20 евро до пятницы и т.д.

Мне это объявление напоминает что-то нелегальное, а не решение вопроса рекламы. Странно, что фейсбук запрещает рекламу перевозки", – сказал Немура.

Он советует руководствоваться здравым смыслом. Продав профиль за 17 евро, человек потом может столкнуться с проблемами.

"Ведь многие люди используют свой профиль на фейсбуке для подключения к другим сайтам. Это то же самое, что дать мошенникам подключение к банковскому счету. Не знаю, есть ли основания для вмешательства правоохраны, но, думаю, мы скоро узнаем, к чему все это", – сказал Немура.