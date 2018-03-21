Жимантас заявил, что с поста не уйдет и замечает, что он много сделал для борьбы с коррупцией: Никто проблему взяточничества не отрицает. Но она есть потому, что есть большое давление со стороны общества. Люди приходят в службу и предлагают взятки".

Как отметил депутат Виталиюс Гайлюс, в этой сфере масштабы коррупции велики. В начале марта Служба спецрасследований (ССР) распространила сообщение о расследовании, где среди подозреваемых числятся 45 человек.

Одно дело в феврале уже рассмотрел суд. "Женщине суд назначил штраф в размере больше 5000 евро и конфисковали полученные взятки на сумму 900 евро", – сказано в сообщении.

Данные, собранные сотрудниками ССР, позволяют предположить, что женщина, которая работала в Клайпедском отделении СУСТИ старшим специалистом, взяла взятку 4 раза (три раза за законные действия и один раз за незаконное).

В подобных нарушениях подозревают и других работников СУСТИ. Правда, как отметил Жимантас, не все 45 подозреваемых работают в его службе.

"Это вместе с больными и врачами поликлиники, лишь небольшая часть из них работает в СУСТИ", – заметил он.

Последний случай – это только еще одно доказательство системной коррупции.

На прошлой неделе в парламенте провели заседание Антикоррупционной комиссии и СУСТИ, после которого было решено продолжить парламентский контроль СУСТИ.

"Комиссии констатировали, что Соцмин и СУСТИ в течение длительного времени не предпринимали активных действий для пресечения коррупции и решения вопросов ответственности", – сказано в сообщении для прессы.



Жимантас сказал, что одна из основных причин коррупции – человек.

"Пока есть человек, есть оценщик, до тех пор не удастся на 100% решить эту проблему", – сказал он. По этой причине глава СУСТИ готовит новую модель, при которой не будет контакта между принимающей документы стороной и пациентом.

"Человек сможет заполнить опросник дома, оценщик получит данные на сайте e.sveikatа, который сейчас готовят. Когда не будет контакта, думаю коррупции станет меньше", – сказал Жимантас.