18 февраля в Русне пожарные-спасатели оказывали помощь жителям и врачам.
Ledonešis Rusnėje
© DELFI montažas

Утром внедорожник-амфибия переправил жителей через затопленный участок. Стоял густой туман.

Вечером была оказана помощь медикам, которые ехали по вызову к больному.

В настоящее время уровень воды на дороге Шилуте-Русне достигает 95 см, сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог.

Приказом директора администрации мэрии Шилутского района в понедельник была объявлена чрезвычайная ситуация.

В мэрии состоялось совещание, посвященное наводнению. В этом году стихия показала себя в полной мере, из-за повышения уровня воды выше 90 см было была остановлена переправа жителей и транспортных средств. Единственная связь с Русне сейчас – строящаяся эстакада. По словам старосты Русне Дали Дробнене, людям разрешили пешком проходить по недостроенной эстакаде.

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