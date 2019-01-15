С учетом тяжести инкриминируемых ему преступлений, большого объема дела и его связей за границей, суд решил отклонить его жалобу.
"На этой стадии процесса нет оснований освобождать задержанного Ю. М. (Юрия Меля – BNS) и назначать ему одно или несколько более мягких мер пресечения, поскольку более мягкие меры пресечения не будут достаточными, чтобы обеспечить участие обвиняемого в уголовном процессе", – утверждает суд в своем постановлении.
Ю. Мель содержится в заключении в Литве с марта 2014 года, когда был задержан при пересечении границы. Он обвиняется по делу 13 января в совершении преступлений против человечности и военных преступлений. Четыре инкриминируемых ему преступления относятся к крайне тяжким преступлениям, а одно - к тяжким. Прокуратура просит наказать его 16 годами лишения свободы.
Прокуратура утверждает, что 13 января он находился у Вильнюсской телебашни.
В последний раз срок его ареста продлевался на три месяца 11 декабря прошлого года.
Это решение Апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
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