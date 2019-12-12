Прокуроры также просили суд полностью удовлетворить гражданские иски близких Страздаускайте на сумму 460 000 евро.

Выступление прокуроров начато на прошлом заседании, однако завершить свою речь прокуроры не успели.

Двоюродные братья из Кедайняй Каролис, Ляонас и Мантас Беляускасы являются обвиняемыми в этом деле. Их обвиняют в том, что в целях сокрытия другого преступления они жестоко убили человека. Кроме того, их обвиняют в незаконном лишении свободы и нанесении ущерба чужому имуществу. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение.

Обвиняемые свою вину признают лишь частично.

Страздаускайте в марте 2017 года выехала в Вильнюс из Плунге и пропала. Через несколько дней ее тело было обнаружено в Кедайняйском районе. По данным правоохраны, девушку жестоко забили лопатой.

Подозревают, что убийство было совершено потому, что обвиняемые пытались угнать роскошный автомобиль, на котором ехала Страздаускайте. Согласно материалам дела, обвиняемые разыграли ДТП, а когда Страздаускайте вышла из автомобиля, похитили ее.

Обвинения в рамках этого дела предъявлены еще двоим: жителя Мариямполе Альгимантаса Станкявичюса обвиняют в незаконном хранении оружия, его и кедайняйца Томаса Загурскаса также обвиняют в ограблении с использованием огнестрельного оружия.

Кроме того, двоюродных братьев Беляускасов и Загурскаса подозревают в похищении чужого дорогого имущества – автомобиля стоимостью больше 32 000 евро и личных вещей у двоих граждан Латвии.