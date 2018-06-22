На минувшем заседании суд по просьбе прокурора Гинтаса Иванаускаса продлил обвиняемым срок ареста еще на 3 месяца.

Однако дело об убийстве Страздаускайте пошло в необычном направлении. Ляонас, Мантас и Каролис Беляускасы представили странное прошение - они просят рассматривать дело без них, то есть не хотят присутствовать на заседаниях.

Подобные случаи в практике судов очень редкие. Если обвиняемых не будет на слушаниях, это снизить возможность добиться более благоприятного решения суда.

Суд удовлетворил просьбу обвиняемых. Они будут присутствовать только на тех заседаниях, на которых они должны давать показания.

Обвиняемые пытались отстранить прокурора Альгимантаса Урбялиса.

"Он душил меня, унижал", - заявил Каролис Беляускас.

Он сказал, что боялся, чтобы его не перевели в плохую камеру, поэтому не жаловался на насилие. Прокурор обвинения опроверг.

"Хочу ответственно заявить, что была создана группа прокуроров, поэтому я напрямую с Беляускасом не работал. Обвиняемого я видел лишь один раз, перед допросом. Позже у меня был с ним конфликт только в суде. Мне жаль, что так лгут. С обвинениями я не согласен", - сказал Урбшялис.

Суд не нашел повода для отстранения прокурора.

Адвокаты обвиняемых просили суд проводить слушания на закрытых заседаниях. Против не был и адвокат пострадавших и прокурор.

Ляонас, Мантас и Каролис Беляускас находятся под стражей с 10 марта 2017 года.

Троих человек обвиняют в организованной преступной деятельности - в порче чужого имущества опасным для общества способом; применении насилия и угрозе жизни пострадавшего, лишении свободы; грабеже и присвоении чужого имущества; жестоком убийстве с целью сокрытия совершенного преступления.

5 марта 2017 г. Беляускасы решили угнать роскошный автомобиль. В поисках подходящего автомобиля они на BMW 735 выехали из Кедайняй и в 18 ч. на одной из АЗС заметили роскошный Audi A7, которым управляла Ева Страздаускайте.

Они стали следить за ней, около 19 ч. на дороге А1 они взяли Audi A7 на таран, девушка остановилась. Обвиняемые затолкали ее в автомобиль и угнали его. Автомобиль они передали сообщникам, а девушку в ночь на 6 марта убили.