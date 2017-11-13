В интервью порталу 15min.lt она сказала, что это произошло 5 лет назад в студии после кастинга.
"Мы остались, пили алкоголь. Несколько часов разговаривали, а когда я уже была на самом деле пьяна, он взял меня за руки и начал повторять как мантру, что мы взрослые люди, то, что сейчас происходит - это хорошо, поскольку он чувствует, что нравится мне, что это чувство взаимное. Он пытался заговорить меня, при этом трогал мои руки и пытался приблизиться ко мне. В какой-то момент он меня раздел, с этого места мне сложно рассказывать", – сказала актриса.
Она сказала, что пыталась остановить режиссера, но прямо его не оттолкнула.
"это были его постоянные попытки удовлетворить свое сексуальное желание, пользуясь моим телом, но я до него не дотрагивалась и его сексуальные фантазии не удовлетворила", – сказала Степонайтите.
По ее словам, на следующее утро "Бартас пытался сделать это еще раз".
"Я снова это остановила. Через какое-то время пришла в себя, запаниковала, сказала, что то, что произошло - очень плохо, этого не должно было быть. Он снова стал повторять, что не видит в этом ничего плохого, мы взрослые люди. Тогда я ушла", – сказала актриса.
О возможных сексуальных домогательствах Бартаса она сообщила в фейсбуке в прошлую пятницу, добавив хэштег metoo.
Литовский режиссер пополнил список известных людей, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Волна обвинений в адрес различных знаменитостей последовала за публикациями в американской прессе, в которых женщины-актрисы рассказали о недостойном поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
Степанайтите стала известна после роли в фильме "Лето Сангайле". За эту роль она получила литовскую награду "Серебряный журавль". Тем временем, режиссер Бартас за свою новую ленту "Иней" получил награду на фестивале в Минске "Листопад". Фестиваль признал его фильм лучшей режиссерской работой.
Ш. Бартас - известный литовский режиссёр. Он получил не одну награду за свои киноленты. В 1992 году он был награжден призом Берлинского кинофестиваля FIPRESCI за фильм "Три дня".
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