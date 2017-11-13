Актриса Юлия Степонайтите, которая рассказала о том, что режиссер Шарунас Бартас приставал к ней, заметила, что это происходило, когда она была нетрезвой.
Julija Steponaitytė, Šarūnas Bartas
© DELFI montažas

В интервью порталу 15min.lt она сказала, что это произошло 5 лет назад в студии после кастинга.

"Мы остались, пили алкоголь. Несколько часов разговаривали, а когда я уже была на самом деле пьяна, он взял меня за руки и начал повторять как мантру, что мы взрослые люди, то, что сейчас происходит - это хорошо, поскольку он чувствует, что нравится мне, что это чувство взаимное. Он пытался заговорить меня, при этом трогал мои руки и пытался приблизиться ко мне. В какой-то момент он меня раздел, с этого места мне сложно рассказывать", – сказала актриса.

Статьи по теме:
Актриса обвинила известного литовского режиссера Бартаса в сексуальных домогательствах  (230)
Шарунас Бартас: когда сидишь в вильнюсском баре, война кажется романтическим приключением. Это не так  (42)

Она сказала, что пыталась остановить режиссера, но прямо его не оттолкнула.

"это были его постоянные попытки удовлетворить свое сексуальное желание, пользуясь моим телом, но я до него не дотрагивалась и его сексуальные фантазии не удовлетворила", – сказала Степонайтите.

По ее словам, на следующее утро "Бартас пытался сделать это еще раз".

"Я снова это остановила. Через какое-то время пришла в себя, запаниковала, сказала, что то, что произошло - очень плохо, этого не должно было быть. Он снова стал повторять, что не видит в этом ничего плохого, мы взрослые люди. Тогда я ушла", – сказала актриса.

О возможных сексуальных домогательствах Бартаса она сообщила в фейсбуке в прошлую пятницу, добавив хэштег metoo.

Литовский режиссер пополнил список известных людей, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Волна обвинений в адрес различных знаменитостей последовала за публикациями в американской прессе, в которых женщины-актрисы рассказали о недостойном поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Степанайтите стала известна после роли в фильме "Лето Сангайле". За эту роль она получила литовскую награду "Серебряный журавль". Тем временем, режиссер Бартас за свою новую ленту "Иней" получил награду на фестивале в Минске "Листопад". Фестиваль признал его фильм лучшей режиссерской работой.

Ш. Бартас - известный литовский режиссёр. Он получил не одну награду за свои киноленты. В 1992 году он был награжден призом Берлинского кинофестиваля FIPRESCI за фильм "Три дня".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Шарунас Бартас снимает фильм с Ванессой Паради о войне в Украине (67)

Французская актриса Ванесса Паради сыграет в драме...

Общество

Комитет по культуре рассмотрит планы спасения горы Гедиминаса (5)

Парламентский комитет по культуре готовит выездное...

Обвинившая Бартаса в домогательствах актриса: я не удовлетворила его сексуальные фантазии (15)

Актриса Юлия Степонайтите, которая рассказала о том,...

От государства получали 10 000 евро в месяц, но этого было мало (9)

Почти полмиллиона евро – столько на договоре с...

Грядет неприятный период: прогнозируют дождь (2)

В начале недели ожидается прохладная погода, местами...

В Каунасе хотят обновить монумент в память о Раманаускасе-Ванагасе (87)

После того как появилась идея оборудовать флагшток...

TOP новостей

От государства получали 10 000 евро в месяц, но этого было мало (9)

Почти полмиллиона евро – столько на договоре с...

Обвинившая Бартаса в домогательствах актриса: я не удовлетворила его сексуальные фантазии (15)

Актриса Юлия Степонайтите, которая рассказала о том,...

Грядет неприятный период: прогнозируют дождь (2)

В начале недели ожидается прохладная погода, местами...

Экс-глава ЦРУ предположил, что Трамп может быть "запуган" Путиным (3)

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент...

Выплаты на детей будут расти как на дрожжах? (28)

Спектр предложений, связанных с помощью семьям и...