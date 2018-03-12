После заседания совета академии в минувшую среду было решено, что нет причин для отстранения режиссера от работы, сообщает портал 15min.lt. Вайткус преподавал у студентов 4 курса.

"Вайткус был отстранен на определенное время. Насколько я знаю, на 30 дней. Состоялось заседание комиссии по этике, констатировали, что нет оснований продлевать срок отстранения", – сказала представитель академии Беата Баублинскене.

"Он глава актеров и режиссеров 4 курса. С курсом работают еще два человека, которые помогают Вайткусу, а он – ну, основной, идейный руководитель. Студенты этого курса выразили желание завершить курс под руководством Вайткуса", – продолжила она.

В феврале Вайткуса в сексуальных домогательствах обвинила актриса Эгле Лекстутите. Позже преподавателя в недолжном поведении обвинила декоратор Симона Бекшайте, бывшая ассистент режиссера Юдита Юкняле и актриса Рита Систрунк.