"Я понимаю, с какой целью вы звоните, но сегодня (в понедельник) ничего комментировать не буду, поскольку завтра (во вторник) представлю публичное письмо. Тогда сможем говорить. Дальше я намерен подавать в суд", – сказал Вайткус.
На вопрос, что он намерен изложить в письме, режиссер сказал, что пока только пишет его, поэтому говорить об этом не хочет.
"Я не успеваю, не хочу говорить. Когда все изложу, тогда прочитаю", – сказал собеседник.
На вопрос, какова будет причина обращения в суд, Вайткус признал, что этот вопрос еще планирует обсуждать с адвокатом.
"Поговорю с адвокатом. Не знаю, здесь есть и другие моменты", – ответил он на попытку уточнить, будет ли это обращение из-за клеветы.
Напомним, что сценарист Симона Бекшайте (1985 г.р.) 4 февраля заявила, что 10 лет назад ее домогался преподаватель ЛМТА и режиссер Йонас Вайткус. Она разместила соответствующее откровение в социальной сети.
Вайткус в воскресенье сказал DELFI, что слышал об опубликованной в фейсбуке записи, однако с ней еще не ознакомился, поскольку находится в пути.
"Мне интересно почитать, что там такое. Я не видел самого текста, мне сложно комментировать", - утверждал режиссер и обещал более детально прокомментировать ситуацию в понедельник.
Вайткус сказал, что знаком с Бекшайте и работал с ней в нескольких проектах. Режиссер отметил, что не боится, что СМИ расскажут о ситуации.
"Мне кажется, об этих вещах нужно говорить несколько иначе, не понимаю, почему люди перепугались, боятся, молчат, думают, что это большие преступления, что нужно бежать в кусты и прятаться. Когда я пойму, что происходит, тогда отвечу на эти вещи серьезно", - пообещал он. Он предполагает, что людей, которые чувствуют себя обиженными, станет только больше.
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