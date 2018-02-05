"Я понимаю, с какой целью вы звоните, но сегодня (в понедельник) ничего комментировать не буду, поскольку завтра (во вторник) представлю публичное письмо. Тогда сможем говорить. Дальше я намерен подавать в суд", – сказал Вайткус.

На вопрос, что он намерен изложить в письме, режиссер сказал, что пока только пишет его, поэтому говорить об этом не хочет.

"Я не успеваю, не хочу говорить. Когда все изложу, тогда прочитаю", – сказал собеседник.

Статьи по теме: #MeToo: сценограф обвинила в сексуальном домогательстве режиссера Вайткуса

На вопрос, какова будет причина обращения в суд, Вайткус признал, что этот вопрос еще планирует обсуждать с адвокатом.

"Поговорю с адвокатом. Не знаю, здесь есть и другие моменты", – ответил он на попытку уточнить, будет ли это обращение из-за клеветы.

Напомним, что сценарист Симона Бекшайте (1985 г.р.) 4 февраля заявила, что 10 лет назад ее домогался преподаватель ЛМТА и режиссер Йонас Вайткус. Она разместила соответствующее откровение в социальной сети.

Вайткус в воскресенье сказал DELFI, что слышал об опубликованной в фейсбуке записи, однако с ней еще не ознакомился, поскольку находится в пути.

"Мне интересно почитать, что там такое. Я не видел самого текста, мне сложно комментировать", - утверждал режиссер и обещал более детально прокомментировать ситуацию в понедельник.

Вайткус сказал, что знаком с Бекшайте и работал с ней в нескольких проектах. Режиссер отметил, что не боится, что СМИ расскажут о ситуации.

"Мне кажется, об этих вещах нужно говорить несколько иначе, не понимаю, почему люди перепугались, боятся, молчат, думают, что это большие преступления, что нужно бежать в кусты и прятаться. Когда я пойму, что происходит, тогда отвечу на эти вещи серьезно", - пообещал он. Он предполагает, что людей, которые чувствуют себя обиженными, станет только больше.