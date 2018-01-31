"Ничего не было, радикально", - сказал Гасюнас, отвечая на вопрос, были ли у него сексуальные отношения со студентками.

31 января он встретился с ректором ВХА Аудрюсом Климасом. После встречи Гасюнас решил на две недели снять с себя занимаемую должность. ВХА ведет внутреннее расследование.

"Я радикально отклоняю все обвинения. Это дело более сложное и запутанное: когда пришел новый заведующий кафедрой, не являющийся художником, несмотря на то, что я предложил его на эту должность, он не вытягивает, и я списываю его грехи", – сказал DELFI Гасюнас.

Он сказал, что 31 января передал всю информацию ректору ВХА. JПо словам Гасюнаса, после того как заведующим кафедрой стал Йонас Вайтекунас, на кафедре уничтожают все то, что созидалось годами, а также принимают консервативные решения.

По словам Гасюнаса, Вайтекунас устроил на кафедре своего брата, который несколько лет назад болел тяжелой формой туберкулеза, за что его уволили из школы. Профессор подозревает, что брат Вайтекунаса мог заразить туберкулезом студентов.

Однако как это связано с сексуальным использованием, в котором Гасюнаса обвиняет студентка?

"Когда выяснилось, что я подготовил документы для обращения в Комиссию по этике, вдруг появилось это обвинение. Я думаю это заказуха", – считает Гасюнас.

По его словам, этим занимается не только заведующий кафедрой, но и люди из его окружения. Якобы референтом на кафедре работает сожительница брата заведующего кафедрой, и другие люди действуют заодно с заведующим как клан.

Гасюнас считает публичные обвинения в свой адрес частью большого деструктивного проекта.

"Происходит подводное метание грязи. Наконец, если бы это и было так, где-то по какому-то недосмотру, я разве как-то с кем-то неосмотрительно разговаривал, откуда я это теперь должен помнить? Прошло девять лет", – сказал художник.

По словам Гасюнаса, ему "все равно". В свою очередь заведующий кафедрой Вайтекунас 31 января утром сказал DELFI, что до него доходили слухи об отношениях профессора с девушками.

"Я видел, это старая проблема, сейчас думаю, как реагировать, пойду к руководству. Все говорят, но никто не хотел писать об этом – были подозрения на уровне слухов", – сказал Вайтекунас.

DELFI 31 января сообщил, что студентка ВХА в блоге обвинила Гасюнаса в сексуальном использовании и унижении.

Она считает, что могла быть не единственной студенткой, которую он сексуально использовал. Девушка заметила, что такому поведению Гасюнаса попустительствовали многие люди и ведомства.

О сексуальном использовании написала девушка, которая поступила в ВХА в 2008 году. Ее личность не указана. Бывшая студентка рассказала, что решила эмигрировать, потому что ее дальнейшая карьера в сфере искусства в Литве зависела от Гасюнаса.

Немного позже об интимных отношениях с Гасюнасом заговорила и еще одна студентка. В блоге akadespaslaptis.wordpress.com появилась еще одна запись "Без названия".