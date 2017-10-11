Об этом в среду сообщил сообществу КТУ сам П.Баршаускас.
"Взвесив и хорошо обдумав различные обстоятельства, посмотрев на сложившуюся ситуацию со стороны, сегодня я объявил о, на мой взгляд, самом правильном решении - я ухожу с занимаемой должности", - говорится в распространенном сообщении П.Баршаускаса.
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