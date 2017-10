Об этом в среду сообщил сообществу КТУ сам П.Баршаускас. "Взвесив и хорошо обдумав различные обстоятельства, посмотрев на сложившуюся ситуацию со стороны, сегодня я объявил о, на мой взгляд, самом правильном решении - я ухожу с занимаемой должности", - говорится в распространенном сообщении П.Баршаускаса.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.

Рассылка новостей