Обвиненный в неподобающем поведении со студентами Тримакас покидает академию

В понедельник он подал заявление об увольнении, сообщил BNS ректор академии Аудрюс Климас. Ректор сказал, что удовлетворит заявление.

"Я получил заявление еще вчера, сейчас идут переговоры по вопросу срока, который у него есть согласно Трудовому кодексу, он хочет в течение нескольких недель привести дела в порядок, чтобы их передать", - сказал А. Климас.

В понедельник Комитет по сенатской этике ВХА констатировал, что Г. Тримакас, пытаясь установить неакадемические отношения со студентами, нарушил нормы этики этой высшей школы. Свои выводы комитет сделал, рассмотрев жалобы двух студенток, в них говорится о событиях нескольких лет давности.

Г. Тримакас утверждает, что уходит, поскольку его поведение было оценено отрицательно.

"Имеет место уравниловка, мне не важно, меньше я провинился, или больше - иначе не могло и быть", - сказал BNS во вторник Г. Тримакас, отвечая на вопрос о мотивах ухода из ВХА.

Он сказал, что еще не решил, пойдет ли он в Президентский дворец в четверг, чтобы получить Национальную премию в области культуры и искусства.

"Премия - очень важна, но я этого вопроса не поднимаю", - сказал он. Сама премия - 30 тыс. 400 евро - уже выплачена Г. Тримакасу.

Обвиненный в ненадлежащем поведении со студентами Г. Тримакас в понедельник заявлял журналистам, что, возможно, его действия были истолкованы превратно, ведь у него не было ненадлежащих намерений в отношении студентов. Он также сказал, что понял во время этого скандала, что "нельзя быть дружественным со всеми". Одновременно он пояснил, что не зол на заговоривших об этом девушек.

В последние недели обвинения в ненадлежащем сексуальном поведении со студентами в публичном пространстве прозвучали и в адрес уже бывших преподавателей ВХА художника Йонаса Гасюнаса, психолога Арвидаса Лепуонюса, преподающего в Литовской музыкально-театральной академии режиссера Русского драмтеатра Литвы Йонаса Вайткуса.