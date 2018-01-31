Обвинения в сексуальных домогательствах, предъявленные лауреату Национальной премии, преподавателю Вильнюсской художественной академии (ВХА) Йонасу Гасюнасу должны расследовать правоохранительные органы, заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.
Jonas Gasiūnas
© DELFI montažas

"Вопросы, связанные не с академической общественностью или художниками, просто если есть подозрения в совершении преступление, все это должны расследовать ведомства, которые и расследуют преступные деяния", - сказал премьер журналистам в среду.

В ответ на вопрос о том, не следует ли лишить художника наград, он сказал, что в Литве соблюдаются правовые установки, поэтому пока вина не доказана, человек не считается виновным.

Две бывшие студентки ВХА анонимно обвинили преподавателя - профессора Й. Гасюнаса в сексуальном использовании.

В распространенном сообщении ВХА отмечает, что упомянутый случай первый, когда информация о возможно неэтичном поведении профессора стала известна академическому руководству, ВХА обещает уделить все внимание "объективному расследованию этот случая и предотвращении подобных ситуаций.

В 2010 году Й. Гасюнас получил Национальную премию в сфере культуры и искусства за обновление художественных возможностей и распространение идей искусства.

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