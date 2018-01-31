"Вопросы, связанные не с академической общественностью или художниками, просто если есть подозрения в совершении преступление, все это должны расследовать ведомства, которые и расследуют преступные деяния", - сказал премьер журналистам в среду.
В ответ на вопрос о том, не следует ли лишить художника наград, он сказал, что в Литве соблюдаются правовые установки, поэтому пока вина не доказана, человек не считается виновным.
Две бывшие студентки ВХА анонимно обвинили преподавателя - профессора Й. Гасюнаса в сексуальном использовании.
В распространенном сообщении ВХА отмечает, что упомянутый случай первый, когда информация о возможно неэтичном поведении профессора стала известна академическому руководству, ВХА обещает уделить все внимание "объективному расследованию этот случая и предотвращении подобных ситуаций.
В 2010 году Й. Гасюнас получил Национальную премию в сфере культуры и искусства за обновление художественных возможностей и распространение идей искусства.
За халатное отношение к кибербезопасности грозят санкции
Руководители государственных учреждений, которые не...
Обвинения в сексуальных домогательствах преподавателя Гасюнаса должна расследовать правоохрана (1)
Обвинения в сексуальных домогательствах,...
ЕГУ сможет продолжить обучение в Вильнюсе со старым разрешением до июля 2019 (2)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что...
"Всему свое время": в Вильнюсе задержаны Solomon и еще 12 подозреваемых в порче имущества граффитистов (87)
31 января начальник комиссариата Вильнюсского округа...
Презентация: каким будет Национальный стадион в Вильнюсе (58)
В Вильнюсской мэрии был представлен проект...
TOP новостей
"Всему свое время": в Вильнюсе задержаны Solomon и еще 12 подозреваемых в порче имущества граффитистов (87)
31 января начальник комиссариата Вильнюсского округа...
Презентация: каким будет Национальный стадион в Вильнюсе (58)
В Вильнюсской мэрии был представлен проект...
Прогноз цен: сколько будем платить за хлеб и сливочное масло (25)
В конце первого месяца 2018 года цены на продукты в Литве...
Обвиненный в сексуальном использовании профессор заявляет о своей невиновности (17)
Преподаватель Вильнюсской художественной академии...
Глава МИД Литвы приветствует принятый США "список позора" для России (432)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...