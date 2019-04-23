Вскоре должно выясниться, можно ли во всём коммунальном секторе страны внедрить интеллектуальный учёт, говорит заместитель министра энергетики Литвы. Эгидиюс Пурлис утверждает, что в конце июня ожидает получить оценку, какую выгоду от этого получат потребители.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы ищем возможности такого синергизма во внедрении интеллектуального учёта во всех секторах, а не только в области электроэнергии. Мы считаем, оцениваем. Надеемся, что до конца этого полугодия у нас будут проведены оценки того, какие выгоды могут получить потребители от этого (интеллектуального учёта - BNS) во всем коммунальном секторе", - сказал Пурлис в ходе обсуждения на этой неделе в Сейме проблем теплового сектора.

Статьи по теме:
Парламентская комиссия о введении разумного учета электроэнергии в Литве: не хватает коммуникации  (26)
ESO запускает программу замены счетчиков  (26)

Министерство энергетики в январе заказало исследование по оценке затрат и выгод от модернизации коммунальных приборов учёта.

Министерство желает узнать, выгодно ли одновременно внедрять интеллектуальный учёт для потребителей электроэнергии, газа, тепла, горячей и холодной питьевой воды.

Входящая в государственную энергетическую группу Lietuvos energija компания Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) уже приступила к реализации проекта стоимостью более 200 млн евро на установку интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. В начале марта компания объявила о проведении конкурса на закупку счетчиков и системных ИТ-решений за 1,76 млн евро.

Ожидается, что 10-летний контракт с победителем будет подписан в первом квартале 2020 года. Массовый монтаж счётчиков планируется начать в четвёртом квартале того же года и завершить в 2023-м.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Mano Gilė заработала: жители могут декларировать показания счетчиков за декабрь (19)

31 декабря в течение некоторого времени пользователи не...

Напоминание: осталось всего несколько дней для декларации показаний счетчиков (8)

Электроэнергия в Литве с 1 января 2019 года дорожает на 15%,...

Общество

Социолог: жителям потребуется время, чтобы восстановить доверие к судам

По словам социолога Владаса Гайдиса , жителям...

Памятка рыбака: кому не нужен билет рыбака, и какие правила рыбалки нельзя забывать? (2)

После наступления календарной весны рыбаки-любители,...

Истребители воздушной полиции НАТО лишь один раз сопровождали российский самолёт (4)

Как сообщили во вторник в Министерстве обороны, на...

Для фотосессий у сакур установили специальные штативы (6)

Что в это время в социальных сетях лучше всего...

Больных корью в Литве - более полутысячи (9)

Число зарегистрированных случаев заболевания корью в...

TOP новостей

Памятка рыбака: кому не нужен билет рыбака, и какие правила рыбалки нельзя забывать? (2)

После наступления календарной весны рыбаки-любители,...

Для фотосессий у сакур установили специальные штативы (6)

Что в это время в социальных сетях лучше всего...

Константин Эггерт. Как "хунта" Порошенко и Зеленский победили Путина – и как он им ответит (327)

21 апреля Украина окончательно и бесповоротно стала...

Правоохранители предупреждают, что правительство покушается на их независимость (13)

Правоохранительные и надзорные органы предупреждают,...

Осторожно, мошенники: не открывайте подозрительные сообщения (7)

Полиция Литвы предупреждает о мошенниках и...