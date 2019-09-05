Как говорится в сообщении, для строительства мечети избран проблематичный участок, а у инициатора этого строительства не поддержки мусульман и общины татар Литвы.
Татары утверждают, что глава недавно созданной общины представляет заграничных мусульман, прибывших в страну, а не мусульман Литвы.
"Александру Беганскому никто не предоставлял права единолично решать вопросы строительства мечети в Вильнюсе. Это лицо, представляющееся председателем правления-муфтием Совета мусульманских религиозных общин Литвы – Муфтиата, высшим мусульманским священником, не было избрано литовскими татарами-мусульманами и пользуется поддержкой небольшого круга, в основном иностранцев", – говорится в заявлении.
"Вновь прибывшие в Литву мусульмане могут просить себе земельный участок для строительства молельного дома, однако, их не должны путать с древней литовской общиной мусульман-татар, и не должны действовать от ее имени", – подчеркивают литовские татары.
Председатель духовного центра мусульман-суннитов Литвы – глава правления Муфтиата, муфтий Ромас Якубаускас утверждает, что участок в микрорайоне Лепкальнис, избранный для мечети А. Беганского, предлагался для этих целей и общине татар, однако последние от него отказались, поскольку его территорию входит часть бывшего мариавитского кладбища, а рядом находится заправочная станция.
Татары Литвы считают наиболее подходящим участком территорию на ул. Сетино. По словам лидера мусульман-суннитов, они инвестировали в проект комплекса мечети и в архитектурные расчеты.
Р. Якубаускас подчеркнул, что мечеть в Вильнюсе очень нужно, но решение построить ее в Лепкальнисе называет поспешным и во всех отношениях неприемлемым.
Как сообщал портал 15min.lt, 7 – 8 млн евро для финансирования мечети А. Беганский надеется получить от Турции, возможно от Саудовской Аравии или Катара.
Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс сказал, что место не самое подходящее и считает, что молельный дом должен появиться у площади Лукишкес, где он был до 1968 года, когда был разрушен советскими властями.
Эту позицию поддерживает и община татар.
Большинство мусульман, проживающих в Литве, являются татарами, исповедующими суннизм. По данным переписи 2011 года, в Литве проживало около 3000 татар.
Их корни в Литве уходят во времена Витаутаса Великого.
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