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Общежитие для приезжающих из других городов студентов становится вторым домом. У жизни в общежитии много плюсов: невысокая плата, новые друзья, часто общежитие находится рядом с вузом. Но действительно ли условия там комфортные?
Vilniaus bendrabučiai
Vilniaus bendrabučiai
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Сколько стоит место в общежитии Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса? Представитель вуза Альгиргдас Бендикас указал цены и рассказал, чем они отличаются.

"С учетом состояния комнат и предоставляемых услуг, одно место стоит от 58 (в необновленной трехместной комнате) до 150 евро (в обновленной одноместной)", – сказал собеседник.

По его словам, от того, какие услуги предоставляют, зависит и цена: "Кто платит 58-87 евро в месяц платят за аренду, коммунальные услуги, администрирование и интернет".

За 104-110 евро получают услуги аренды, коммунальные услуги, администрирование, чистку уборных, смену постельного белья и интернет.

Бендикас сказал, что первокурсники могут быть спокойны - место для них в общежитии найдется.

"У Вильнюсской коллегии есть семь общежитий – почти 2000 мест. В общежитии VIKO место стоит 50-65 евро. Цена зависит от категории комнаты", – сказа управляющий Виргилиюс Варатинскас.

Он сказал, что дешевле стоит место в трехкомнатном номере. Собеседник заверил, что в первую очередь место предоставляют студентам коллегии, если остаются номера, их могу занять студенты других вузов.

Варатинскас сказал, что многие студенты сами ремонтируют комнаты.

На Антакальнисе ремонтируют общежитии Вильнюсской коллегии дизайна и технологий. Координатор общежития Рута Буйвидене сказала, что до учебного года ремонт завершиться.

В этом общежитии все комнаты и мебель в них одинаковые, одно место стоит 70 евро.

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