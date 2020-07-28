‭

‬24‭ июля‭ ‬2020‭ ‬г.

‭ ‬Вильнюс

Г-жа Куклянски‭!

Я,‭ ‬Виталиюс Каракорскис,‭ ‬еврейский журналист и общественный деятель,‭ ‬обращаюсь к Вам с просьбой об оказании юридической помощи в связи с публичными угрозами в мой адрес.‭ ‬Поскольку в данный момент я не имею источников дохода,‭ ‬а‭ ‬мое физическое состояние не позволяет мне самому заняться этим делом,‭ ‬юридическую помощь прошу оказать мне pro bono.

Суть дела такова:‭ ‬в‭ ‬дискуссии в социальной сети Facebook некто Sergey Kanovich угрожал мне физической расправой,‭ ‬а некто Julijus Fišas обещал устроить мою травлю в международном масштабе.‭

С обоими этими персонажами я практически незнаком,‭ ‬зато мне хорошо известна история их семей,‭ ‬та как ныне здравствующий писатель (‬проживает в Израиле‭) ‬Григорий Канович‭ (‬предположительно отец Сергея Кановича‭) ‬и ныне покойный адвокат Григориюс Фишас‭ (‬предположительно отец Юлюса Фишаса‭) ‬неоднократно были ‬героями моих телевизионных передач и документальных фильмов,‭ ‬в которых речь шла о вкладе евреев Литвы в восстановлении Независимости нашего государства.

Г-жа Куклянски,‭ ‬Вы постоянно публично позиционируете себя как защитника евреев и борца с антисемитизмом.‭ ‬Поскольку у меня,‭ ‬галахического еврея,‭ ‬есть основания сомневаться в еврейском происхождении господ Сергея Кановича и Юлюса Фишаса согласно религиозным законам иудаизма,‭ ‬в их угрозах физической расправы и препятствий в осуществлении моей профессиональной журналистской деятельности я усматриваю именно проявление антисемитизма и разжигания межнациональной розни.

Вы лучше меня знаете каким статьям каких кодексов соответствуют деяния господ Кановича и Фишаса и в какие правоохранительные инстанции в связи с этим обращаться.‭ ‬Кроме того,‭ ‬Вы неоднократно высказывались об угрозах евреям Литвы,‭ ‬но,‭ ‬как сообщалось в прессе,‭ ‬не предоставляли доказательств таких угроз.‭ ‬У меня есть доказательства и многочисленные свидетели угроз со стороны вышеуказанных господ.

Еще раз прошу оказать мне pro bono услуги адвоката.‭ ‬Заранее благодарен ‬-

Виталиюс Каракорскис,

лауреат премии Стасиса Лозорайтиса