24 июля 2020 г.
Вильнюс
Г-жа Куклянски!
Я, Виталиюс Каракорскис, еврейский журналист и общественный деятель, обращаюсь к Вам с просьбой об оказании юридической помощи в связи с публичными угрозами в мой адрес. Поскольку в данный момент я не имею источников дохода, а мое физическое состояние не позволяет мне самому заняться этим делом, юридическую помощь прошу оказать мне pro bono.
Суть дела такова: в дискуссии в социальной сети Facebook некто Sergey Kanovich угрожал мне физической расправой, а некто Julijus Fišas обещал устроить мою травлю в международном масштабе.
С обоими этими персонажами я практически незнаком, зато мне хорошо известна история их семей, та как ныне здравствующий писатель (проживает в Израиле) Григорий Канович (предположительно отец Сергея Кановича) и ныне покойный адвокат Григориюс Фишас (предположительно отец Юлюса Фишаса) неоднократно были героями моих телевизионных передач и документальных фильмов, в которых речь шла о вкладе евреев Литвы в восстановлении Независимости нашего государства.
Г-жа Куклянски, Вы постоянно публично позиционируете себя как защитника евреев и борца с антисемитизмом. Поскольку у меня, галахического еврея, есть основания сомневаться в еврейском происхождении господ Сергея Кановича и Юлюса Фишаса согласно религиозным законам иудаизма, в их угрозах физической расправы и препятствий в осуществлении моей профессиональной журналистской деятельности я усматриваю именно проявление антисемитизма и разжигания межнациональной розни.
Вы лучше меня знаете каким статьям каких кодексов соответствуют деяния господ Кановича и Фишаса и в какие правоохранительные инстанции в связи с этим обращаться. Кроме того, Вы неоднократно высказывались об угрозах евреям Литвы, но, как сообщалось в прессе, не предоставляли доказательств таких угроз. У меня есть доказательства и многочисленные свидетели угроз со стороны вышеуказанных господ.
Еще раз прошу оказать мне pro bono услуги адвоката. Заранее благодарен -
Виталиюс Каракорскис,
лауреат премии Стасиса Лозорайтиса
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