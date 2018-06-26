Ассоциация обратилась к председателю парламентской комиссии Государственной исторической памяти "крестьянину" Арунасу Гумуляускасу с просьбой убедить правительство пересмотреть программу столетия восстановления Литовского государства и включить в нее церемонию перезахоронения останков Сметоны на кладбище расу, рядом с могилой Йонаса Басанавичюса.
Кроме того, просят убедить правительство установить в столице памятник Сметоне. Такие же письма были высланы главам Литвы и мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.
По словам Гумуляускаса, комиссия рассмотрит обращение.
"Самое главное - согласие родственников Сметоны, поэтому я предлагают в первую очередь связаться с ними. Мы пригласим экспертов, обсудим. Но если родственники не согласятся, на этом и остановимся", – сказал он.
Сметона занимал пост президента Литвы в 1919–1920 и 1926–1940 гг. Он погиб в 1944 году во время пожара в своем доме в США.
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