Клад нашли минувшим летом. Работы проводила компании Kauno tiltai и Autokausta. Недалеко от здания мэрии экскаватор ковшом достал кувшин с 350 монетами времен Сигизмунда Августа: двойные денарии, гроши, чвораки.

Сообщалось, что найденные деньги XVI века хорошо сохранились, на них хорошо видны символы и надписи.

Монеты очистили, переписали.

1 марта клад представят журналистам, а все желающие смогут осмотреть его со 2 марта.