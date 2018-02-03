«Он меня схватил за бедра, слишком приблизился <...> начал говорить, когда я смотрю на тебя, такую музу, кровь начинает приливать к тем местам, каким полагается», - написала не представившаяся девушка.

Другая девушка рассказала: «Мы о чем-то говорили, и был момент, когда он стоял очень близко, и он осмелел и погладил мне грудь».

Сам Гинтаутас Тримакас до сих пор не комментирует свидетельства девушек. Но близкие ему люди, коллеги, бывшие и настоящие студенты выступили в его защиту.

В профиле Тримакаса в соцсети Facebook – множество записей и комментариев, в которых он характеризуется как талантливый и скромный преподаватель.

«Последнее время моя «родная» Художественная академия отличилась скандалами, которые начали полный интриг сериал. Сначала скандал с преподавателем Йонасом Гасюнасом (его я не знаю), а сегодня в заголовках появился и Гинтаутас Тримакас – Друг и Вдохновитель не только мой, но и всех моих знакомых, коллег, студентов (а их много) – это самый настоящий человек в Академии. (…) Пусть те, кто без клеветы и интриг не видит в жизни счастья, знают и видят, что я, мои однокурсники (дизайнеры четвертого курса) и все единомышленники из Академии, не допустим этой трагикомедии – не позволим клеветать на уважаемого преподавателя Гинтаутаса Тримакаса», пишет студентка ВХА Грета Унгувайтите.

Этой записью поделились более ста человек.

Свое мнение высказала и Лина Кинайте – она тоже встала на защиту художника.

«Последнее время я думаю, что же такое домогательство? С моим характером, мне это непонятно, потому что если и пытался кто-нибудь когда-нибудь делать что-то, что мне не нравится, то либо получал по морде, либо получал по морде (спасибо, папа, за привитые ценности). Я внимательно слежу за тем, что говорю своим детям. Ведь это, оказывается, имеет большое значение. Ведь если дочери всю жизнь вбивать в голову «будь лучшей, будь первой любой ценой», этот ребенок и попытается стать первым любой ценой, например, за хорошую оценку. О Тримакасе – я за этого человека могу дать руку на отсечение, а если надо – то и по морде дать».

Во многих комментариях Тримакаса называют скромным, тактичным и профессиональным: «прекрасный человек и прекрасный художник», «этот человек всегда такой тактичный», «он – прекрасный преподаватель». «Только мы, люди из близкого окружения, можем доказать правду», - написала студентка Грета, и призывала всех вслух говорить о Тримакасе.

В обвинения Тримакасу не верит и художница Сандра Страукайте. «С Тримакасом я работала, знаю его. Возможно, иногда он может сказать комплимент, но он очень скромный», - сказала DELFI Страукайте.

В социальной сети на защиту Гинтаутаса встала и студентка ВХА Альберта Венгрите. «Это уже напоминает цепную реакцию. Я никогда не поддержала бы ненадлежащее поведение или сексуальные домогательства (…), но Гинтаутас Тримаккас??? Звучит абсурдно. За 5 лет я не заметила ничего подозрительного».

«Тримакас для меня с первого курса был один из авторитетов в Академии – замечательный художник, вдохновляющий педагог, тактичный и благородный человек, поэтому не хочется молчать», - сказала DELFI Альберта.

Напомним, что скандал в ВХА разгорелся, когда две девушки решили анонимно рассказать о преподавателе Йонасе Гасюнасе. Он ушел с занимаемой должности.

В пятницу две девушки рассказали о домогательствах еще одного преподавателя – доцента, доктора социальных наук Арвидаса Лепуонюса.