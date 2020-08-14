Организатор акции, шоумен, общественный деятель Андрюс Тапинас говорит, что для цепи от Кафедрального собора в столице до границы с Беларусью понадобятся десятки тысяч людей.

"Мы подсчитали, что предварительно понадобится 25 000-30 000 человек", - сказал BNS в пятницу Тапинас.

По его словам, хотя еще не объявлена регистрация, некоторые самоуправления уже организуют транспорт.

Тапинас сказал, что говорить с самоуправлениями Вильнюса и Вильнюсского района намеревается в понедельник.

"Город Вильнюс уже заверил, что никаких проблем не будет. Думаю, что не будет никаких проблем и с самоуправлением Вильнюсского района. Понятное мероприятие, формат, мероприятие короткое - (...) думаю, что мы прекрасно справимся с потоками", - сказал Тапинас.

Он также добавил, что белорусы тоже намерены устроить похожую акцию и хотели бы символически объединиться. По словам Тапинаса, присоединиться к акции также собирается экс-президент Даля Грибаускайте.

Помощь – белорусской организации BY_Help

Несколько десятков общественников также инициировали и сбор денежной помощи - акция Freedom first. Go, Belarus! сообщает, что за полдня с ее начала удалось собрать более 5500 евро.

Инициатор акции Агне Заланскайте говорит, что помощь пойдет белорусской организации BY_Help, которая борется с репрессиями.

"Организация действует в Беларуси с 2017 года. Они поддерживают семьи, платят штрафы за лиц, которые арестованы. А сейчас они собирают пожертвования на медикаменты, транспорт, услуги связи", - сказала BNS Заланскайте.

В числе инициаторов этой акции - автогонщик Бенедиктас Ванагас, политолог Витис Юрконис, ксендзы Альгирдас Толятас, Ричардас Довейка, председатель Союза журналистов Дайнюс Радзявичюс, а также актеры, философы, журналисты, руководителя театра, музея и пр.