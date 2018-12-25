Клайпедскую общественную библиотеку назовут в честь великого философа Иммануила Канта. Такое предложение на последнем в этом году заседании единогласно одобрил Совет Клайпедского самоуправления.
Klaipėdos miesto panorama, nupiešta viršutiniame 1674 m. Klaipėdos didžiojo valsčiaus žemėlapio kampe. Piešė lietuvis kartografas Juozas Narūtavičius (jozef Naronowicz–Naronski 1610/1615–1678). Jame atpažįstamas kvartalas su Kanto šeimos namu ir senoji vokiečių Jono bažnyčia
© Kultūros barų

Предложение дать библиотеке имя И.Канта сделала группа людей, мотивируя это тем, что родственники философа со стороны отца происходили из Клайпедского края.

В получившей имя И.Канта библиотеке также планируется устроить центр философской мысли, в котором будет собираться философская литература и база данных, действовать образовательный центр, проводиться конференции, семинары, продвигаться далее генеалогические исследования И.Канта и иных знаменитых личностей.

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