Предложение дать библиотеке имя И.Канта сделала группа людей, мотивируя это тем, что родственники философа со стороны отца происходили из Клайпедского края.
В получившей имя И.Канта библиотеке также планируется устроить центр философской мысли, в котором будет собираться философская литература и база данных, действовать образовательный центр, проводиться конференции, семинары, продвигаться далее генеалогические исследования И.Канта и иных знаменитых личностей.
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