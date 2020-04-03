Образцы "застревают" в литовских лабораториях: больше 3000 не исследованы

Несмотря на то, что масштабы тестирования растут, поток образцов также увеличивается, некоторые лаборатории с нагрузкой не справляются.

Если 2 апреля не проверены были 2400 образцов, то 3 апреля их уже стало 3200.

Всего за последние сутки проверено 2809 образцов. По словам представителя правительства Гедрюса Сурплиса - это рекордное количество.

"По данным, которые мне удалось получить, мы в сутки проверяем больше людей на 1 млн, чем Италия, США и Южная Корея", – сказал он.

Он сказал, что количество непроверенных образцов растет, поскольку растут масштабы тестирования.