Образцы "застревают" в литовских лабораториях: больше 3000 не исследованы

Несмотря на то, что масштабы тестирования растут, поток образцов также увеличивается, некоторые лаборатории с нагрузкой не справляются.
Если 2 апреля не проверены были 2400 образцов, то 3 апреля их уже стало 3200.
Всего за последние сутки проверено 2809 образцов. По словам представителя правительства Гедрюса Сурплиса - это рекордное количество.
"По данным, которые мне удалось получить, мы в сутки проверяем больше людей на 1 млн, чем Италия, США и Южная Корея", – сказал он.
Он сказал, что количество непроверенных образцов растет, поскольку растут масштабы тестирования.
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