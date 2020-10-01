Обратился в "Содру" и получил почти 400 евро: советует так поступать и другим

Жёгялис сказал, что он работает по трудовой, кроме того, у него есть справка об индивидуальной деятельности.

Налоги с зарплаты по трудовой в Литве платят до того, как зарплату переводят на счет работника, а налоги с доходов, полученных за счет индивидуальной деятельности платят раз в год, можно,, конечно, платить их и ежемесячно ("авансом").

Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала, что, если человек, который работает индивидуально, хочет получить деньги по больничному, он должен заплатить налоги в "Содру".

"Компенсируют зарплату, с которой три месяца подряд платили налоги, причем берут данные за три месяца, которые были за месяц до болезни, например, если человек заболел в марте, учитывают размер зарплаты в ноябре, декабре и январе", – сказала Козич.

В редакцию обратился Жёгялис, который рассказал, что он подал декларацию 2 мая (срок подачи был до 1 июля), поэтому налоги заплатил своевременно.

Козич пояснила, что пособие по болезни считают, когда получают данные из регистра.

"Когда ГНИ передает данные о декларации доходов за индивидуальную деятельность, в регистр вносится сумма, с которой платили налоги за индивидуальную деятельность. Когда человек подает декларацию, это данные пересчитывают автоматически. Не надо подавать никакие заявления. Однако из-за пандемии COVID-19 и карантина в этом году срок подачи декларации продлили до 1 июля, поэтому и все подсчеты отняли больше времени", – сказала она.

Жёгялис был также удивлен, что он декларирует доходы ежегодно, а деньги за больничный в 2018 году получил только в 2020 году.

"Только после того как я написал жалобу в "Содру", попросил пересчитать все с учетом уплаченных налогов, я получил 7 новых сообщений в связи с пересчетом за 2018–2020 гг. Мне дополнительно насчитали почти 400 евро и перевели их на мой счет", – сказал он, прибавив, что у его коллег была аналогичная ситуация.