"Я разговаривал с главным врачом, жду информации от начальницы лаборатории. Но сегодня они должны использовать оборудование Roche, все должно работать. Я все еще не могу что-либо комментировать, я жду информации", - сказал Витаутас Зимницкас, руководитель Национальной лаборатории общественного здравоохранения.
До сих пор BNS не удалось связаться по телефону с главой Клайпедской университетской больницы В. Янушонисом.
В. Зимницкас заявил, что все образцы в Клайпеде были перераспределены в другие лаборатории.
"В Клайпеде нет ни одного образца, эти образцы были оперативно распределены среди других лабораторий, поэтому оставшихся образцов нет", - сказал глава Национального центра общественного здравоохранения.
Вчера в Литве было исследовано 2269 образцов, 23 645 образцов - с начала эпидемии. 645 образцов. Коронавирус был обнаружен у 811 человек.
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