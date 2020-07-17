Обновленный Каунас: сюда захочет поехать вся Литва

Каунас в этом году может стать самым посещаемым городом.
Надо признать, что пять лет назад открывшийся обновленный Каунасский автовокзал готов к встрече туристов гораздо больше, чем столичный. Красивый и уютный вокзал - хорошая визитная карточка города.
В Каунасе на вокзале нет асоциальных людей, дежурят охранники. Здорово, что от вокзала до центра города всего 10 минут пешком.
Первое место, которое стоит посетить, покинув вокзал - это Aušra SPA. Здесь можно отдохнуть от работы и напряжения. Этот центр рекламируют как курорт в городе. Он предлагает разнообразные СПА-процедуры и варианты отдыха: бассейны, бани, ванны и т.д.
В самом сердце города заметно больше всего перемен. Ремонт аллеи Лайсвес закончился, но еще реновируют Собор. На аллее радует глаз известный музыкальный фонтан, который вечером устраивает и цветовое шоу, поэтому здесь по вечерам собирается немало людей.
Если вы пойдете от Собора вперед к тому же фонтану, а потом свернете направо, то попадете в настоящий Берлин или Стокгольм. Площадь Единства нисколько не напоминает Литву. Стерильная, белая, современная – вот, что первое приходит в голову. Многие считают ее самым красивым местом в городе. Вокруг нее расположены бизнес-центры, площадки для скейтбордистов, велосипедистов, есть и скамьи для отдыха. Похожее место есть в Стокгольме.
Изменились и каунасские гостиницы. Например, Park Inn by Radisson Kaunas. Интерьер дополнили фотографии довоенного Каунаса. Номер в этой гостинице на двоих обойдется в 50 евро.
Отличные номера с балконами и террасами в легендарной гостинице Kaunas (60 евро на двоих).
В августе в Каунасе откроется гостиница сети Marriott - Moxy (50 евро на двоих, такая цена видна на Booking.com).
Если эти варианты не по карману – есть и варианты по 20 евро на двоих. Можно снять квартиру, например, проект Каролиса и Пятраса – Gedimino 48. Его легко найти в интернете. В этой квартире восстановлен интерьер квартир состоятельных жителей Каунаса времен А.Сметоны.
Каролису и Пятрасу принадлежит также квартира, в которой снимали сериал HBO "Чернобыль". Туристы едут в эту квартиру круглый год.
Изменился и Культурный центр Каунаса. В нем есть большой концертный зал, много пространств для студий художников. Во внутреннем дворике работает кафе Vytautas/Kęstutis.
Что касается культуры, то в Каунасе стоит посетить Kiemo galerija на ул. Э.Ожешкене. Это нечто напоминающее вильнюсский Ужупис - двор нескольких старых домов, который стал музеем под открытым небом и в подъездах домов.
1 июля в Каунасе открылся VI форт с экспозицией военной техники. Это место понравится всей семье.
Большой популярностью пользуется и отдел народной музыки каунасского городского музея. Работники музея ознакомят вас с экспонатами, расскажут много историй. Кроме того, в музее можно поиграть на разных инструментах (из-за коронавируса нельзя играть только на духовых).
Детям в музее понравится музыкальная лестница и разумный музыкальный инструмент. Во дворе музея работает ресторан Folkas, где готовят самый вкусный холодный борщ в Каунасе. С музейным билетом в ресторане полагается 10% скидка.
Летом стоит посетить Пажайслиский монастырь и ресторан Monte Pacis. Многие каунасцы приезжают сюда просто погулять, а туристы ходят в музей монастыря.
Рядом с монастырем есть яхт-клуб, а там множество водных аттракционов и развлечений - можно покататься и на яхте, и на прогулочном судне.
Каунасские кафе и рестораны - отдельная тема. Завтракать предлагаю в трех разных местах - это легендарная Spurginė, ресторан Mesje skonis и Momo Grill.
Пообедать тоже найдется где. Есть замечательный ресторан домашней пищи Višta puode, рыбный ресторан Senis ir jūra, а для любителей быстрого перекуса – ManGi. Если вам хочется экзотики – посетите современный Moksha.
Если вы хотите не только поесть, но и купить что-то, поезжайте в каунасский Akropolis в центре города. После ремонта в этом ТЦ появилось много хороших ресторанов и кафе.
Есть привлекательные места и для ужина. В Каунасе действует ресторан мексиканской кухни Agave. Можно сходить в роскошный Uoksas или DIA.
OА теперь ночная часть, куда пойти и чем заняться в Каунасе. Одно из привлекательных мест – французское кафе Vieno prancūzo sandėliukas, здесь можно попробовать разные сыры и выпить кофе. На террасе галереи Жилинскаса летом работает неплохое местечко Laukas. Здесь предлагают много разнообразных напитков, проходят концерты. На горе Выставки (Parodos kalnаs) в парке открыт коктейльный бар O kodėl ne? Атмосфера в нем не хуже, чем в Амстердаме или Париже. С давних времен в Каунасе действует бар Kultūra, где собираются деятель искусства. В баре можно вкусно поесть.
Стоит заглянуть и в бар Kamerinis во дворике Каунасского камерного театра или в бар Klimas на Ратушной.
Каунас - то место, которое стоит посетить этим летом.
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