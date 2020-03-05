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Фонд социального страхования ("Содра") обновил на личных страницах жителей информацию о стаже и о накопленных баллах. Многие жители увидят, какой у них трудовой стажи сколько баллов они накопили.
Обновлена информация на странице "Содры" – проверьте, какую пенсию вы заработали за год
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Пенсия в Литве и другие социальные выплаты зависят от личного вклада жителя в систему пенсионного страхования, а на своей странице в "Содре" можно следить за тем, как меняется стаж и будущая пенсия.

"Очень важно, чтобы работающие жители, которые платят налоги, видели, что они получают в обмен. Новые данные о стаже и накопленных баллах предоставляют жителям необходимую информацию.

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Это данные мы обновляем каждых полгода и информируем, какое право на пенсию у человека появилось. Всю подробную информацию жители могут получить на своей странице", – сказал представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

Подключиться к своей странице можно через сайт www.sodra.lt/gyventojui. Сообщается, что ежедневно к сайту подключаются 15 000 человек.

Чтобы получить годовой стаж, житель должен платить налоги не меньше чем с минимальной зарплаты на протяжении всех 12 месяцев. Если человек проработает меньше или заплатит меньше налогов, то и стаж у него будет меньше. Как известно за год нельзя получить стаж больше чем 12 месяцев.

Один балл получает житель, который в течение всех 12 месяцев платил налоги с доходов не ниже средних. Если человек платил меньше налогов, пропорционально он получает меньше балла, а если больше - больше балла, но это количество не может быть больше 5 баллов за год.

"Содра" отмечает, что данные самозанятых могут и не измениться, поскольку эти жители должны заплатить налоги до мая 2020 года. Они смогут увидеть результат в июле 2020 года.

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