Обновлен список стран, приезжим из которых в Литве придется провести 14 дней в изоляции

Весь список стран, в которых из-за COVID-19 сложилась сложная ситуация, найдете здесь. Он вступил в силу с 13 июля.
На этой неделе из списка исключили Пакистан и Центральноафриканскую Республику.
Всего в списке – 63 страны. Страны со сложной ситуацией - те страны, где за последние 14 дней коронавирус установили больше чем у 25 из 100 000 жителей.
Люди, вернувшиеся из таких стран, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ). Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.
Такой порядок распространяется и на приехавших из этих стран граждан Литвы и на иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву.
Список таких стран обновляется с учетом эпидемиологических данных.
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