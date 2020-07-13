Обновлен список стран, приезжим из которых в Литве придется провести 14 дней в изоляции

Весь список стран, в которых из-за COVID-19 сложилась сложная ситуация, найдете здесь. Он вступил в силу с 13 июля.

На этой неделе из списка исключили Пакистан и Центральноафриканскую Республику.

Всего в списке – 63 страны. Страны со сложной ситуацией - те страны, где за последние 14 дней коронавирус установили больше чем у 25 из 100 000 жителей.

Люди, вернувшиеся из таких стран, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ). Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.

Такой порядок распространяется и на приехавших из этих стран граждан Литвы и на иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву.

Список таких стран обновляется с учетом эпидемиологических данных.