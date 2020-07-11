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С 13 июля в Литву не смогут приехать жители Швеции, Люксембурга, Португалии, Болгарии и Румынии. Граждане Литвы, приехавшие из этих стран, должны провести в изоляции 14 дней. Такой приказ главa Минздрава Литвы подписал 10 июля.
Обновлен список стран, гражданам которых запрещено приезжать в Литву
© DELFI / Josvydas Elinskas

Изолироваться рекомендуют гражданам Хорватии и Чехии, приезжающим в Литву, а также возвращающимся оттуда жителям Литвы.

Минздрав напоминает, что этот порядок распространяется на страны Европейской экономической зоны, Швейцарию, Великобританию и Ирландию.

Из третьих стран иностранцы приехать в Литву могут только со специальным разрешением литовских учреждений, – МИДа, Соцмина и др.

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Список стран, из которых разрешают приезжать в Литву, обновляют каждую неделю с учетом эпидемиологических данных.

Граждане Литвы, как и прежде, могут вернуться из любой страны. Однако тем, кто вернулся из стран, где коронавирус распространено широко, придется провести в изоляции 14 дней (это страны, где количество случаев заболевания за последние 14 дней превышает 25 человек на 100 000 жителей).

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