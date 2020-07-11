Обновлен список стран, гражданам которых запрещено приезжать в Литву

Изолироваться рекомендуют гражданам Хорватии и Чехии, приезжающим в Литву, а также возвращающимся оттуда жителям Литвы.
Минздрав напоминает, что этот порядок распространяется на страны Европейской экономической зоны, Швейцарию, Великобританию и Ирландию.
Из третьих стран иностранцы приехать в Литву могут только со специальным разрешением литовских учреждений, – МИДа, Соцмина и др.
Список стран, из которых разрешают приезжать в Литву, обновляют каждую неделю с учетом эпидемиологических данных.
Граждане Литвы, как и прежде, могут вернуться из любой страны. Однако тем, кто вернулся из стран, где коронавирус распространено широко, придется провести в изоляции 14 дней (это страны, где количество случаев заболевания за последние 14 дней превышает 25 человек на 100 000 жителей).
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