Обновлен список стран, гражданам которых запрещено приезжать в Литву

Изолироваться рекомендуют гражданам Хорватии и Чехии, приезжающим в Литву, а также возвращающимся оттуда жителям Литвы.

Минздрав напоминает, что этот порядок распространяется на страны Европейской экономической зоны, Швейцарию, Великобританию и Ирландию.

Из третьих стран иностранцы приехать в Литву могут только со специальным разрешением литовских учреждений, – МИДа, Соцмина и др.

Список стран, из которых разрешают приезжать в Литву, обновляют каждую неделю с учетом эпидемиологических данных.

Граждане Литвы, как и прежде, могут вернуться из любой страны. Однако тем, кто вернулся из стран, где коронавирус распространено широко, придется провести в изоляции 14 дней (это страны, где количество случаев заболевания за последние 14 дней превышает 25 человек на 100 000 жителей).