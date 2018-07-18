Отныне популярный парк Вингис будет безопасным и хорошо освещенным и ночью – завершен амбициозный проект, длившийся несколько лет. 320 – столько новых качественных экономичных и экологических ЛЕД-фонарей в темное время суток освещают парк.
Atnaujinamas Vingio parkas
© Saulius Žiūra

"Символично, что парк был заново освещен именно в 2018 году - в год столетия страны. Несомненно, что сейчас парк привлечет еще больше спортсменов и любителей, а также горожан, которые любят гулять по лесу", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

В парке реконструировали старые осветительные трассы и осветили новые, общая протяженность освещенных дорожек - больше 10 км. Новые фонари экономичны.

Atnaujinamas Vingio parkas
Atnaujinamas Vingio parkas
© Saulius Žiūra

До осени планируют заменить еще 14 фонарей, которые освещают пешеходный мост, ведущий в парк.

Директор ЗАО Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklаi Сигитас Моцявичюс рад осуществлению этого проекта: "Парк Вингис – один из самых больших и любимых горожанами парков в столице, где приятно проводить досуг, заниматься спортом, послушать концерты. Новое освещение сделает парк более уютным, приятным и открытым".

Atnaujinamas Vingio parkas
Atnaujinamas Vingio parkas
© Saulius Žiūra

На освещение парка было выделено около 1 млн. евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Atnaujinamas Vingio parkas Atnaujinamas Vingio parkas Atnaujinamas Vingio parkas

Обновлен основной вильнюсский парк, посещать его можно и ночью (5)

Отныне популярный парк Вингис будет безопасным и...

Читатели обеспокоены: дороги в Вильнюсе делают до первого ливня?

В минувшую пятницу в Вильнюсе прошел сильный ливень,...

"Сколько вам заплатили?": влогеры Таня и Лёша перехали в Литву без шока, переезд был плавным (33)

В Вильнюсе за последние годы заметно чаще стало слышно...

Сюрприз в рейтинге кандидатов на пост президента: в тройке лидеров перемены (8)

19-27 июня по заказу DELFI компания Spinter tyrimai провела опрос,...

Погода: температура поднимется до 30 градусов

В ночь на среду в Литве без дождя. Будет душно и тепло....

TOP новостей

"Сколько вам заплатили?": влогеры Таня и Лёша перехали в Литву без шока, переезд был плавным (33)

В Вильнюсе за последние годы заметно чаще стало слышно...

В Балтийском море наблюдают российские подлодки: на "охоту" за ними вылетают из Шяуляй (76)

На прошлой неделе, когда все внимание было обращено на...

Сюрприз в рейтинге кандидатов на пост президента: в тройке лидеров перемены (8)

19-27 июня по заказу DELFI компания Spinter tyrimai провела опрос,...

Читатели обеспокоены: дороги в Вильнюсе делают до первого ливня?

В минувшую пятницу в Вильнюсе прошел сильный ливень,...

В Каунасе станет меньше мест бесплатной парковки

Каунасская мэрия намерена ввести плату за стоянку на...