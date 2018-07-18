"Символично, что парк был заново освещен именно в 2018 году - в год столетия страны. Несомненно, что сейчас парк привлечет еще больше спортсменов и любителей, а также горожан, которые любят гулять по лесу", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
В парке реконструировали старые осветительные трассы и осветили новые, общая протяженность освещенных дорожек - больше 10 км. Новые фонари экономичны.
До осени планируют заменить еще 14 фонарей, которые освещают пешеходный мост, ведущий в парк.
Директор ЗАО Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklаi Сигитас Моцявичюс рад осуществлению этого проекта: "Парк Вингис – один из самых больших и любимых горожанами парков в столице, где приятно проводить досуг, заниматься спортом, послушать концерты. Новое освещение сделает парк более уютным, приятным и открытым".
На освещение парка было выделено около 1 млн. евро.
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