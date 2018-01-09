Егерь Альвидас Недзвецкас сказал DELFI, что во вторник утром в лесу работали рабочие - заготавливали щепу. Егерь ехал по лесной дороге, когда увидел сгоревший автомобиль. "Я подумал, что это может быть та же машина, которую я видел в новостях. Позвонил по номеру 112. Сам к ней не подходил - не хотел оставлять следы. Через 40 минут приехала полиция. Полицейский поднял номер машины, лежавший на земле, - точно тот же, который я видел по телевидению", - рассказал Недзвецкас.

По словам егеря, машина сгорела, обгорели и находившиеся рядом деревья.

"Нашли человека, жалко, что тело", - сказал Недзвецкас.