Егерь Альвидас Недзвецкас сказал DELFI, что во вторник утром в лесу работали рабочие - заготавливали щепу. Егерь ехал по лесной дороге, когда увидел сгоревший автомобиль. "Я подумал, что это может быть та же машина, которую я видел в новостях. Позвонил по номеру 112. Сам к ней не подходил - не хотел оставлять следы. Через 40 минут приехала полиция. Полицейский поднял номер машины, лежавший на земле, - точно тот же, который я видел по телевидению", - рассказал Недзвецкас.
По словам егеря, машина сгорела, обгорели и находившиеся рядом деревья.
"Нашли человека, жалко, что тело", - сказал Недзвецкас.
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