Егерь Пирчупского лесничества, работавший во вторник утром в Пирчупском лесу, обнаружил сгоревший автомобиль VW Touran, принадлежавший пропавшему в воскресенье в Тракайском районе Марьяну Синявскому. Машина, в багажнике которой находилось сгоревшее тело, была оставлена недалеко от дороги Пирчупяй-Яшюнай.
© DELFI / Domantas Pipas

Егерь Альвидас Недзвецкас сказал DELFI, что во вторник утром в лесу работали рабочие - заготавливали щепу. Егерь ехал по лесной дороге, когда увидел сгоревший автомобиль. "Я подумал, что это может быть та же машина, которую я видел в новостях. Позвонил по номеру 112. Сам к ней не подходил - не хотел оставлять следы. Через 40 минут приехала полиция. Полицейский поднял номер машины, лежавший на земле, - точно тот же, который я видел по телевидению", - рассказал Недзвецкас.

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По словам егеря, машина сгорела, обгорели и находившиеся рядом деревья.

"Нашли человека, жалко, что тело", - сказал Недзвецкас.

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