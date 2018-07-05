Обнародована программа визита папы римского Франциска в Литву

Понтифик прибудет в Литву в субботу, 22 сентября, его самолет должен сесть в Вильнюсском аэропорту в 11.30. Здесь запланировала церемония приветствия.
После нее папа Франциск отправится в Президентский дворец, где намечены его встречи с главой государства, представителями органов власти и дипломатами.
В 16.30 папа побывает в часовне Святых ворот, встретится на Кафедральной площади с молодежью и посетит Кафедральный собор Вильнюса.
В воскресенье, 23 сентября, понтифик в 8.15 отправится в Каунас, где отслужит мессу в каунасском парке Сантакос, после чего у него состоится обед с епископами в Каунасской курии, а потом встреча с духовенством в Кафедральном соборе Каунаса.
Из Каунаса папа Франциск отправится в Вильнюс, где посетит Музей оккупаций и борьбы за свободу и сотворит там молитву.
В понедельник, 24 сентября, папа римский посетит в Латвию, а во вторник, 25 сентября - Эстонию.
Папа Франциск станет вторым понтификом, посетившим Литву. Папа Иоанн Павел II посетил Литву 4-8 сентября 1993 года.
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