Обнародована программа визита папы римского Франциска в Литву



Понтифик прибудет в Литву в субботу, 22 сентября, его самолет должен сесть в Вильнюсском аэропорту в 11.30. Здесь запланировала церемония приветствия.

После нее папа Франциск отправится в Президентский дворец, где намечены его встречи с главой государства, представителями органов власти и дипломатами.

В 16.30 папа побывает в часовне Святых ворот, встретится на Кафедральной площади с молодежью и посетит Кафедральный собор Вильнюса.

В воскресенье, 23 сентября, понтифик в 8.15 отправится в Каунас, где отслужит мессу в каунасском парке Сантакос, после чего у него состоится обед с епископами в Каунасской курии, а потом встреча с духовенством в Кафедральном соборе Каунаса.

Из Каунаса папа Франциск отправится в Вильнюс, где посетит Музей оккупаций и борьбы за свободу и сотворит там молитву.

В понедельник, 24 сентября, папа римский посетит в Латвию, а во вторник, 25 сентября - Эстонию.

Папа Франциск станет вторым понтификом, посетившим Литву. Папа Иоанн Павел II посетил Литву 4-8 сентября 1993 года.