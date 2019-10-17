Департамент полиции в 2015 году представил инициативу "Программа 1000". В ее рамках планировали с 2019 года платить стражам порядка по 1000 евро "на руки". Позже эти планы сместились на 2020 год.
В этом году полицейские среднего звена получают около 750 евро. Департамент полиции указал, что еще не подсчитал, какими будут зарплаты с учетом планируемого финансирования, но заметил, что 1000 евро они точно не достигнут.
"Если не дадут необходимые средства, то "Программа 1000" не будет осуществлена", – сказал генкомиссар Линас Пярнавас.
Для осуществления программы полиции нужно еще 39,5 млн. евро.
В этом году средняя зарплата полицейских - 900 евро, у полицейских высшего звена – 1200 евро.
Премжер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что повышение зарплат полицейских - "наша общая цель и мы этого добиваемся", но он заметил, что руководство полиции направляет деньги из фонда зарплат на улучшение материальной базы, например, на покупку автомобилей и другой техники.
По его словам, "Программу 1000" можно осуществить, если сбалансировать расходы и приоритеты, поскольку выплаты на зарплаты растут. Он заметил, что сейчас Департамент полиции покупает дорогие автомобили.
Полиция отклоняет критику в связи с неправильным использованием финансирования и утверждает, что сейчас у нее не будет возможности распоряжаться своими средствами, это перенимает МВД.
Правительство Литвы хочет увеличить свое влияние в деле распределения средств, выделяемых полиции, поэтому МВД перенимает контроль над бюджетом полиции.
В прошлом году полиции выделили 235,9 млн. евро, а в следующем – 232,1 млн. евро.
В этом году в Литве зафиксировали в два раза больше инцидентов с участием людей на самокатах
В Литве появляются новые виды транспорта,...
Обещания не выполнены: зарплаты полицейских в Литве меньше 1000 евро (5)
Правительство Литвы не выделило полиции на следующий...
В суде – дело об убийстве Страздаускайте: предъявлены стотысячные иски (3)
Каунасский окружной суд 17 октября продолжил...
С июля 2020 года часть жителей Литвы будет получать лекарства бесплатно (12)
Парламент Литвы одобрил новый порядок, согласно...
В Литве зафиксированы случаи нападения волков на людей (9)
В конце сентября несколько жителей Кедайняйского...
TOP новостей
Новейшие рейтинги: скачок Науседы и изменение ситуации Грибаускайте (45)
Новейший опрос общественного мнения показал, что...
"Людей не будет, степь останется!" Что происходит с водой в воюющем Донбассе и какой эта вода поступает в Россию (53)
"Людей здесь не будет, шахты закончатся, вода может в...
"Продолжаю учиться литовскому спокойствию": как "рязанская девчонка" стала своей в Литве (29)
Истории эмигрантов из России в Литву бывают разные: от...
С июля 2020 года часть жителей Литвы будет получать лекарства бесплатно (12)
Парламент Литвы одобрил новый порядок, согласно...
Обещания не выполнены: зарплаты полицейских в Литве меньше 1000 евро (5)
Правительство Литвы не выделило полиции на следующий...